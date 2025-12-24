123RF Conad compra PiùMe

Conad Nord Ovest, una delle cinque cooperative di dettaglianti che compongono Conad, ha annunciato l’acquisto del marchio PiùMe, catena di negozi specializzati nella vendita di prodotti per la cura della persona. L’acquisizione riflette la volontà del colosso della grande distribuzione organizzata di differenziare i propri punti vendita nel commercio di una determinata categoria di prodotti.

Nell’operazione rientra l’intera società, inclusi i centri logistici e direzionali con sede in provincia di Lucca. PiùMe fattura circa 190 milioni di euro in un anno e negli anni è diventata una realtà importante nel segmento dei negozi di prossimità, più diffusi nei quartieri e nei comuni che nei grandi centri commerciali.

Conad ha acquistato PiùMe

Il colosso della grande distribuzione organizzata Conad ha annunciato di aver acquistato il marchio di negozi per la cura della persona PiùMe. Il gruppo, da 190 milioni di euro di fatturato annuo, è diffuso in numerose regioni italiane e sarà acquisito da Conad Nord Ovest, una delle cinque cooperative che compongono il gruppo.

Adamo Ascari, amministratore delegato di Conad Nord Ovest, ha spiegato l’operazione sottolineandone l’importanza strategica per il futuro del marchio della Gdo, tra i più importanti d’Italia:

Questa operazione consentirà a Conad Nord Ovest di essere un’azienda sempre più multicanale e un ecosistema di soluzioni per il cliente, di massimizzare le potenzialità e sinergie della nostra rete di vendita ed essere la prima scelta per i clienti.

La specializzazione e i negozi di prossimità

La particolarità di PiùMe è infatti quella di essersi concentrato sulla creazione soprattutto di negozi di prossimità, o di vicinato. Piuttosto che svilupparsi in grandi centri commerciali o con punti vendita estensivi, ha preferito puntare su una rete capillare che arrivi per prima ai clienti, sfruttando il vantaggio della vicinanza.

Per Conad, inoltre, si tratta di un’importante diversificazione della propria offerta. Il marchio è specializzato nella Gdo e, ha assicurato la dirigenza, quella rimane la direzione principale del gruppo. Espandersi nel settore dei negozi specializzati permette però di raggiungere una clientela diversa, come spiegato ancor da Ascari:

La specializzazione è un binario di sviluppo utile a intercettare nuovi bisogni in un mercato che tende alla semplificazione. In un contesto di crescita piatta e volumi in calo, la specializzazione permette in parallelo di porre maggiormente la nostra attenzione sul tema dell’efficientamento, oltre che sui bisogni dei clienti.

Cos’è Conad Nord Ovest e in cosa è diversa da Conad

Conad Nord Ovest, che ha acquistato PiùMe, è una delle cinque cooperative che compongono il marchio Conad. Non si tratta però di cooperative di lavoratori, ma di dettaglianti, una delle strutture previste dalla normativa che riguarda questo tipo di aziende. Il gruppo è composto da:

Conad Centro Nord;

Commercianti indipendenti associati;

PAC 2000A;

Conad Adriatico;

Conad Nord Ovest.

Il gruppo ha quasi 78mila dipendenti, un fatturato di oltre 20 miliardi derivato in una parte significativa dalla sua quota di mercato nella Gdo italiana, pari al 15%.