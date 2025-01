Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Il programma di oggi al Wef: parlerà anche Zelensky

Parte oggi il World Economic Forum a Davos, catalizzando l’attenzione su temi che ridisegnano il panorama economico e sociale globale. Questo evento, che riunisce personalità di spicco e pensatori visionari dell’élite mondale, si configura come un laboratorio per le nuove idee. Dalla tecnologia all’ambiente, dalla crescita economica al capitale umano, ogni intervento a Davos 2025 porta con sé proposte e visioni che guardano al futuro con pragmatismo e innovazione. Ecco il programma dettagliato degli eventi della prima giornata.

Gli interventi chiave del forum globale

Il World Economic Forum di quest’anno si distingue per una serie di discorsi rilevanti che stanno catturando l’attenzione internazionale. Tra gli interventi più attesi, spicca quello di Donald Trump in differita, previsto per il 23 gennaio, durante il quale condividerà la sua visione su questioni economiche e prospettive geopolitiche.

Oggi però, Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, discuterà delle strategie per un futuro più sostenibile all’interno dell’Ue, puntando sulla collaborazione internazionale. Anche Volodymyr Zelensky, alla guida dell’Ucraina, tratterà temi legati alla sicurezza e alla ricostruzione. Rachel Reeves, neo-leader britannica, secondo quanto riportato da Reuters interverrà per illustrare iniziative volte ad attrarre capitali esteri e stimolare l’economia nazionale.

Potenziare il capitale umano per un futuro migliore

Tra i temi più discussi a Davos, spicca l’urgenza di preparare le persone alle trasformazioni del mercato del lavoro. Secondo il World Economic Forum, i prossimi anni vedranno un panorama professionale completamente rinnovato, con settori come la tecnologia e l’assistenza in prima linea nella creazione di nuove opportunità. Interventi mirati per rafforzare le competenze individuali e investire nelle risorse umane potrebbero trainare la crescita economica globale, generando migliaia di impieghi e incrementando il valore complessivo dei sistemi produttivi.

Modelli economici per affrontare nuove sfide

Con l’economia mondiale sotto pressione, il forum si concentra su strategie pratiche per rilanciare lo sviluppo economico. Tra i temi affrontati spicca la necessità di ripensare le catene di fornitura, rendendole più efficienti e meno vulnerabili alle interruzioni globali. Si discute anche di come le economie possano riorganizzarsi per adattarsi a flussi commerciali in continua evoluzione. L’obiettivo è generare un progresso economico inclusivo, sfruttando l’innovazione tecnologica e incentivando collaborazioni tra diverse regioni del mondo.

L’era dell’intelligenza artificiale e la rivoluzione industriale

Il dibattito su come le tecnologie avanzate stiano trasformando l’industria ha trovato ampio spazio durante il forum. L‘intelligenza artificiale si sta affermando come uno strumento rivoluzionario, ridefinendo i processi produttivi e ampliando i confini dell’innovazione. In questo contesto, il tema delle criptovalute diventa centrale, ormai ritenuto un vero e proprio bene su cui investire, come dimostrano le recenti mosse di Intesa Sanpaolo, ma anche i meme coin su Trump.

Questo appuntamento rappresenta un’occasione per individuare strategie che possano favorire una crescita economica concreta e immediata. Le imprese che abbracciano queste tecnologie stanno già ottenendo vantaggi competitivi, aprendo la strada a una nuova era industriale capace di rispondere alle complessità del mercato globale.

Soluzioni concrete per proteggere il pianeta

Il World Economic Forum, nonostante le numerose contraddizioni, pone l’attenzione su una delle questioni più urgenti del nostro tempo: salvaguardare il pianeta. Durante i dibattiti, emergono proposte per accelerare l’adozione di energie rinnovabili e ridurre l’impatto ecologico delle attività industriali.

Intanto, le azioni di protesta, come quelle che hanno coinvolto attivisti climatici, evidenziano una crescente pressione sociale per ottenere risultati tangibili. Per affrontare questa crisi, risulta indispensabile una stretta cooperazione tra aziende, governi e comunità, al fine di sviluppare strategie sostenibili capaci di portare cambiamenti concreti.

Discorsi

10:00 – Discorso inaugurale e indirizzi speciali;

10:00 – Discorso di Ursula von der Leyen;

11:00 – Discorso di Ding Xuexiang ;

; 14:00 – Discorso di Olaf Scholz;

14:00 – Discorso di Volodymyr Zelensky;

17:00 – Conversazione con Isaac Herzog ;

; 18:00 – Conversazione con Friedrich Merz.

Premi

09:30 – Conversazione con il vincitore del Crystal Award 2025 David Beckham ;

; 15:00 – Conversazione con il vincitore del Crystal Award 2025 Riken Yamamoto.

Investire nelle Persone

13:00 – Investire nella salute delle donne;

16:00 – Premi della Fondazione Schwab 2025;

18:00 – Uniformare le regole del gioco.

Ripensare la Crescita

08:00 – Demografia, e adesso?;

08:00 – Banche: cambiamenti su tutti i fronti;

08:00 – Primi pensieri sulla 47esima amministrazione Usa;

09:00 – Lo stato del dollaro Usa;

09:30 – Il futuro della crescita;

15:00 – Rientrare in attivo: come alleviare il peso del debito?;

17:00 – L’Asia e l’uscita dalla zona di comfort.

Industrie nell’Era Intelligente

08:00 – Le industrie nell’era intelligente;

09:30 – Decollo per l’interdipendenza tecnologica?;

13:00 – Criptovalute a un bivio;

15:00 – Verso il triplo della capacità nucleare;

16:00 – Istituzioni finanziarie che innovano.

Salvaguardare il Pianeta