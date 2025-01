Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Fonte: ANSA Trump lancia la sua criptovaluta

Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, ha presentato sul suo social Truth una criptovaluta che porta il suo nome, facendo registrare una crescita esplosiva a poche ore dal lancio. La nuova moneta digitale, descritta come una “meme coin”, sta polarizzando il dibattito tra investitori e analisti del settore. Ma cerchiamo di capire meglio di cosa si parla.

Il debutto della criptovaluta $TRUMP

Donald Trump ha annunciato il lancio della sua criptovaluta, $TRUMP, attraverso un post su Truth Social. Questa nuova iniziativa, legata alla sua vittoria elettorale e al suo imminente insediamento, ha subito catalizzato l’attenzione mondiale. Il valore della moneta digitale ha superato subito i 29 dollari, portando la capitalizzazione di mercato oltre i 6 miliardi di dollari in poche ore.

Sul sito ufficiale del progetto si legge che il token iniziale è stato distribuito in 200 milioni di unità, con un piano di espansione fino a un miliardo nei prossimi tre anni. La gestione delle monete non ancora in circolazione è affidata a due società riconducibili a Trump, con prospettive di guadagno legate alle future transazioni.

Le caratteristiche della meme-coin $TRUMP

Realizzata sulla blockchain Solana, $TRUMP si colloca nel fenomeno delle meme coin, strumenti digitali che sfruttano il potenziale virale di una figura o di un evento. Nonostante le dichiarazioni sul sito ufficiale, che ne negano la natura politica o speculativa, il legame diretto con Trump e il tempismo del lancio hanno acceso il dibattito.

Un disclaimer chiarisce, per fortuna, che $TRUMP non è concepita come un investimento finanziario, ma l’interesse generato ha portato comunque a scambi per oltre 6 miliardi di dollari nei primi giorni dal debutto. Tra entusiasmo dei sostenitori e strategie speculative, la moneta si inserisce in un mercato in fermento. Il valore iniziale, fissato a 18 centesimi, ha visto una crescita esplosiva, attirando sia piccoli investitori che grandi speculatori.

Le prospettive per le criptovalute sotto Trump

Trump ha più volte dichiarato l’intenzione di favorire lo sviluppo degli asset digitali, prospettando misure per rendere gli Stati Uniti un punto di riferimento globale. Tra i progetti in agenda, la creazione di un consiglio consultivo per il settore e la semplificazione delle normative esistenti. L’effetto di queste dichiarazioni si è riflesso anche sul valore del bitcoin, che ha superato i 100.000 dollari. Inoltre, il presidente eletto ha proposto di istituire una riserva federale di bitcoin, rafforzando ulteriormente il ruolo delle criptovalute nell’economia americana.

Trump ha anche detto che vorrebbe sigillare collaborazioni tra il governo e le principali aziende del settore, per garantire che gli Stati Uniti rimangano competitivi in un panorama globale sempre più orientato al digitale.

Le voci a sfavore

Il lancio di $TRUMP si aggiunge a una lunga serie di iniziative commerciali del presidente eletto, che includono Nft e altri prodotti di lusso. La combinazione tra attività imprenditoriali e ruolo politico solleva questioni sulla trasparenza e sull’equilibrio tra interesse pubblico e privato. Sul sito ufficiale, si precisa che i Trump Memes sono “espressione di supporto e impegno per gli ideali incarnati dal simbolo $TRUMP”, evitando in modo furbo qualsiasi riferimento diretto a investimenti.

Le iniziative imprenditoriali di Trump non sono nuove, ma l’ingresso nel mercato delle criptovalute porta con sé un livello di esposizione senza precedenti. Tra i suoi progetti più recenti spiccano linee di orologi, sneakers in edizione limitata e persino chitarre firmate. La vendita di questi prodotti ha generato entrate multimilionarie, dimostrando l’efficacia del brand Trump nel catturare l’attenzione del pubblico.

Nonostante le rassicurazioni fornite dal team di Trump, molti osservatori restano scettici. La commistione tra potere politico e iniziative economiche rischia di creare conflitti d’interesse. Tuttavia, il successo iniziale di $TRUMP suggerisce che il mercato è pronto a scommettere su questa nuova avventura, anche in un clima di incertezza regolatoria. L’impatto a lungo termine di questa operazione è ancora tutto da scoprire.

Rischi legati alle meme coin

Le meme coin, pur offrendo opportunità di guadagno rapide, sono spesso associate a rischi elevati. La loro volatilità estrema può causare perdite significative in tempi molto brevi. Progetti legati a figure pubbliche o eventi virali tendono a generare ondate speculative che, una volta esaurito l’entusiasmo iniziale, possono lasciare molti investitori con portafogli svuotati.

Inoltre, la mancanza di regolamentazioni chiare e trasparenza nei processi di gestione rappresenta una minaccia per chi sceglie, in generale, di puntare su questo genere di criptovalute.