Auto, a maggio nuovo boom: le più vendute

Fonte: ANSA Le auto più vendute in Italia a maggio 2023

Al netto di alti e bassi fisiologici per ogni settore, il mondo automobilistico continua a far registrare frequenti balzi nel suo insieme. L’ultimo in ordine cronologico si è realizzato a maggio 2023. Analizzando questo mese e mettendolo a confronto con lo stesso periodo dello scorso anno, l’innalzamento delle immatricolazioni è evidente. Proviamo quindi a scoprire quali sono le preferenze degli italiani e, quindi, quali le auto più vendute in questa fase.

Auto più vendute in Italia: benzina e ibride

Si fa un gran parlare di transizione ecologica in Italia ma, numeri alla mano, si ha l’impressione che la maggior parte della popolazione guardi ancora con grande diffidenza alle nuove motorizzazioni. Non aiuta, ovviamente, il costo medio decisamente elevato delle auto elettriche. C’è però dell’altro, una questione culturale, considerando come si prediliga ancora la benzina alle alternative più economiche, e ormai ampiamente sdoganate, GPL e metano (quest’ultimo è in realtà penalizzato dall’aumento dei costi e in aduta libera comprensibile, ndr).

Le statistiche parlano di un mercato ancora col segno positivo, con ben 149.411 immatricolazioni nel solo maggio 2023. Un aumento netto, del 23.1% rispetto allo stesso periodo del 2022. Statistica che migliora leggermente se si considerano in toto i primi mesi del 2023 con gli stessi dello scorso anno: aumento del 26.1% (702.339 vendite). Cifra confortevoli, anche se in parte bugiarde, falsate dall’impatto negativo avuto dal conflitto in Ucraina scatenato dalla Russia.

Come detto, le auto a benzina continuano a rappresentare una delle prime scelte per gli italiani. Nel solo maggio hanno infatti rappresentato il 28.6 del totale delle vendite, registrando un lieve aumento. La grande sorpresa di quest’anno è rappresentata però dalle ibride, che rispondono a un’esigenza ben chiara: la garanzia di poter guidare un’elettrica senza il rischio di esaurire la ricarica. Al tempo stesso un’ibrida consente un utilizzo immediato, a prescindere dal livello della batteria, in caso emergenza.

Giusto o sbagliato che sia, questo è il ragionamento dominante e soprattutto tale timore rappresenta il vero ostacolo al mercato delle auto elettriche (insieme alla scarsità delle colonnine e al prezzo fuori mercato per una certa fascia della popolazione, ndr). Le vendite di auto ibride rappresentano il 34.7% del totale, con preferenza rivolta alle mild-hybrid rispetto alle full-hybrid. Guardando al resto, invece, migliorano le diesel, 19.5% del totale. Bene anche il GPL, con l’8.4%, mentre non si arresta il crollo del metano, cha fa registrare un quasi inesistente 0.1%. Che dire invece delle elettriche, con il 4.1%, se non che non riescono affatto a trovare una fetta di mercato ampia e convincente da addentare.

Le auto più vendute a maggio 2023

Di seguito riportiamo alcune interessanti top 5 delle auto più vendute nel corso del mese di maggio 2023. Guardando alla classifica dei modelli più richiesti, non sorprende ritrovare in vetta la Fiat Panda, venduta in 7.842 unità. A seguire la Dacia Sandero, comoda, spaziosa ed “economica”, con 5.287 auto vendute. Completano il quintetto Lancia Ypsilon (4.701), Peugeot 3008 (3.591) e Toyota Yaris Cross (3.464).

La Panda è regina anche nella versione ibrida, battendo in maniera netta Lancia Ypsilon, Toyota Yaris Cross, Ford Puma e Toyota Yaris. Per quanto riguarda i modelli plug-in, invece, ritroviamo ancora il gruppo Fiat ma stavolta con Jeep Compass e Jeep Renegade a guidare la classifica. A seguire Volvo XC40, Ford Kuga e Lynk & Co. 01.

Evidente il limite delle auto elettriche nel nostro mercato, con nessun modello in grado di superare le mille unità vendute. Al primo posto c’è la Tesla Model Y, ferma a quota 727. A seguire Tesla Model 3, Fiat 500, Smart ForTwo e Opel Corsa. Ed ecco le altre top 5 da segnalare: