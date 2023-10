Giornalista professionista dal 2022, ha svolto il Master di Giornalismo all'Università Bologna e lavora per testate come Upday, La Svolta e Tag43, su temi di attualità, cultura ed economia.

Fonte: ANSA Crescono in Italia tutti i brand mentre c'è frenata di Tesla

Il mercato dell’automobile in Italia sta mostrando segni di ripresa nonostante la lontananza dai livelli pre-covid. Nel mese di settembre 2023, abbiamo registrato una crescita significativa, con un totale di 136.283 vetture immatricolate, rappresentando un aumento del 22,8% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. Va notato che anche settembre 2022 aveva segnato un incremento del 5,4% rispetto al 2021, ma siamo ancora al di sotto del 4,9% rispetto ai livelli di settembre 2019.

Nel complesso, le immatricolazioni nei primi nove mesi dell’anno hanno raggiunto quota 1.176.882 unità, indicando un incremento di oltre 200.000 vetture rispetto allo stesso periodo di gennaio-settembre 2022 (+20,6%). Tuttavia, resta un deficit di 300.000 veicoli (-20,3%) rispetto allo stesso intervallo nel 2019.

Va sottolineato che questo risultato positivo di settembre è attribuibile anche al superamento della fase critica che ha afflitto il mercato dell’auto a partire da settembre 2021. Oggi, stiamo assistendo all’immatricolazione di vetture che sono state ordinate diversi mesi fa e che sono rimaste in attesa di consegna.

I dati: su le immatricolazioni, ma diminuiscono le auto elettriche

Nel mese di settembre, abbiamo assistito a una diminuzione delle immatricolazioni di auto elettriche in Italia. Le vetture completamente elettriche (BEV) hanno rappresentato il 3,6% del totale delle immatricolazioni, mentre le ibride plug-in (PHEV) hanno costituito il 4,0%. Insieme, queste due categorie hanno contribuito al 7,6% della quota complessiva delle ECV (Emissioni a Zero e a Basso Consumo).

Le auto ibride hanno ottenuto una percentuale significativa, raggiungendo quasi il 40% delle preferenze totali, con una quota del 39,5% (+3,8 punti percentuali) nel mese e del 35,7% nei primi nove mesi dell’anno. Di queste, le full hybrid hanno rappresentato l’11,0%, mentre le mild hybrid il 28,5%. D’altro canto, le vetture completamente elettriche (BEV) hanno visto una leggera diminuzione di circa 1 punto percentuale, scendendo al 3,6% delle immatricolazioni nel mese di settembre (3,9% cumulato), mentre le ibride plug-in (PHEV) si sono fermate al 4,0% (4,5% nei primi nove mesi).

Per quanto riguarda le alimentazioni tradizionali, i motori a benzina hanno registrato un aumento di oltre 2 punti percentuali, raggiungendo il 29,3% del totale delle immatricolazioni nel mese (28,2% cumulato). Al contrario, il diesel ha subito una leggera flessione, perdendo poco meno di 300 auto immatricolate e attestandosi al 15,5% di quota (-3,8 punti percentuali). Nei primi nove mesi dell’anno, il diesel rappresenta l’18,7% delle immatricolazioni, con una diminuzione di 1,6 punti percentuali rispetto all’anno precedente.

Le auto a GPL hanno perso lo 0,7% di quota, scendendo all’8% del totale (8,9% nei primi nove mesi), mentre quelle a metano sono rimaste stabili allo 0,1%, sia nel mese che nel cumulato.

L’Unrae, attraverso il presidente Michele Crisci, evidenzia come «diventa sempre più urgente un piano puntuale e chiaro del Governo per determinare il percorso che l’Italia intende seguire nell’ottica della transizione green, rivedendo l’attuale sistema di incentivi per renderli più fruibili, maggiormente indirizzati ai target europei, utili ad un accelerato rinnovo del parco, destinati a tutte le imprese, rivedendo le regole e recuperando i residui del 2022 e quelli ormai quasi consolidati del 2023».

Le classifiche delle auto più vendute

Ecco la classifica delle auto a benzina più vendute a settembre 2023

Citroen C3 (2.898)

(2.898) Jeep Avenger (2.875)

(2.875) Peugeot 208 (2.529)

(2.529) MG ZS (2.401)

(2.401) Toyota Aygo X (2.137)

Ecco invece la classifica delle auto diesel più vendute

Volkswagen T-Roc (1.206)

(1.206) Peugeot 2008 (1.133)

(1.133) Mercedes GLA (1.059)

(1.059) Volkswagen Tiguan (1.037)

(1.037) Audi Q3 (936)

Infine, le auto elettriche più vendute