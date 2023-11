Le auto più vendute in Italia: marche e modelli

Il mercato delle auto in Italia sta vivendo un momento positivo, come dimostrano i numeri di ottobre 2023 e, in generale, quelli dell'intero anno

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Mese dopo mese, si registrano numeri positivi in termini di vendite nel settore auto. Il mercato in Italia sta godendo di una fase eccellente, tenendo conto del ribasso post Covid. Per quanto le cifre siano distanti da quelle del 2019, così come dei primissimi mesi del 2020, i segnali di ripresa non mancano. Ciò che sorprese, inoltre, è che non si tratti di sporadici mesi positivi, bensì di un trend che perdura da tempo.

Mercato auto a ottobre 2023

Un netto passo in avanti, evidenziato dalle cifre del mercato auto di ottobre 2023. Statistiche superate rispetto a quelle dello stesso mese del 2022. Per quanto piccolo, poi, si registra anche un balzo rispetto a settembre 2023, il che evidenzia come il trend prosegua nel tempo e non sia di natura sporadica.

Scendendo nel dettaglio dell’analisi dei numeri di ottobre 2023, sono state immatricolate in Italia ben 141.730 vetture. Il piccolo salto in avanti rispetto a settembre è di 5.447 unità. È invece notevole il +20% registrato nel confronto con ottobre 2022.

Guardando all’intero anno, dunque alla somma delle vendite a partire da gennaio 2023, la cifra che otteniamo è di 1.335.373 vetture vendute. Anche in questo caso è utile effettuare un confronto con lo stesso lasso di tempo nel 2022. Ciò registra un +20,5%, il che è eccellente, considerando il periodo di incertezza che stiamo vivendo, tra costi della vita in aumento e guerre in atto.

Auto a benzina e diesel

L’alimentazione a benzina continua a essere tra le grandi favorite degli italiani, ma i tempi stanno cambiando. Lo rivela l’analisi completa di ottobre 2023. Per questa alimentazione c’è il secondo posto, con 39.018 vetture immatricolate nel corso del mese. Si tratta del 27,5% del totale.

Riportiamo inoltre le prime dieci posizioni valide per i singoli modelli più venduti:

Jeep Avenger: 3.326;

Citroen C3: 3.783;

MG ZS: 2.307;

Volkswagen T-Cross: 2.110;

Volkswagen Polo: 1.897;

Volkswagen T-Roc: 1.389;

Peugeot 208: 1.806;

Toyota Aygo X: 1.758;

Dacia Sandero: 1.367;

Opel Corsa: 1.364.

Con il 15,2% del totale, l’alimentazione diesel si conferma alcuni gradini sotto, registrando un calo del 3,5% rispetto alle vendite confermate a ottobre 2022. Proponiamo di seguito la classifica:

Fiat 500X: 1.567;

Volkswagen Tiguan: 1.047;

Volkswagen T-Roc: 992;

Jeep Renegade: 939;

Mercedes GLA: 805;

Peugeot 2008: 798;

Alfa Romeo Tonale: 743;

Alfa Romeo Stelvio: 713;

Jeep Compass: 696;

Audi A3: 683.

Altre alimentazioni

In cima alla classifica ci sono le auto ibride elettriche. Un risultato che va a confermare un cambio di rotta nel mercato automobilistico. Non si tratta infatti di una statistica relativa al solo mese di ottobre, bensì all’intero 2023. Nel mese trascorso le immatricolazioni rappresentano il 39% del totale. Guardando all’anno in toto, invece, siamo a quota 36,1%. In cima troviamo Fiat Panda, inamovibile, con 9.979 immatricolazioni. A farle compagnia sul podio ci sono poi Toyota Yaris Cross, con 3.513, e Lancia Ypsilon, con 3.501.

Parlando di GPL, invece, a dominare il mercato è Dacia, con Sandero che fa registrare 3.945 vendite e Duster 1.844. Al terzo posto Renault Captur con 1.666 immatricolazioni. Crollato infine il mercato delle auto a metano, che rappresenta lo 0.1% delle vendite registrate. Basti pensare che la più scelta, Audi A3, vanta 37 auto immatricolate.

Decisamente meglio, ma ancora al ribasso, le ibride elettriche plug-in, con le 490 unità di Cupra Formentor, le 414 di Audi Q3 e le 413 di Ford Kuga. Non brillano neanche le auto elettriche, con le 537 vendite di Tesla Model 3, le 513 di Smart Fortwo e le 349 di Tesla Model Y.