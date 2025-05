In arrivo l’incentivo per chi assume under 35 a tempo indeterminato. L'esonero contributivo arriva fino a 650 euro al mese per 24 mesi per i beneficiari delle regioni del Sud

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: ANSA Bonus giovani da 500 euro per le assunzioni.

Confermato il bonus giovani del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Dopo l’attesa per la partenza e i decreti attuativi, prende finalmente forma l’opportunità per l’assunzione giovani sotto i 35 anni.

I beneficiari non saranno direttamente i neoassunti, ma i datori di lavoro privati, ai quali spetta un esonero del versamento del 100% dei contributi previdenziali per un periodo massimo di 24 mesi. Gli importi previsti sono di un massimo di 500 euro, ma al Sud sono state stanziate più risorse per far fronte alle problematicità delle regioni nell’area cosiddetta Zes, che comprende Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e altre.

A chi spetta e come funziona

Da mesi si parla del tanto atteso bonus giovani, che coinvolge anche, in forma simile, un bonus per l’assunzione di donne da parte dei datori privati. I beneficiari sono proprio questi ultimi, che attraverso un esonero del versamento del 100% dei contributi previdenziali dovrebbero essere incentivati ad assumere, portando così a ridurre la disoccupazione.

L’incentivo spetta in caso di assunzione di personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato. Sono coinvolti anche i contratti a tempo determinato, ma solo in caso di trasformazione a tempo indeterminato.

Anche se i beneficiari diretti del bonus sono i datori di lavoro privati, in ultima analisi a beneficiarne saranno anche i lavoratori che, al momento dell’assunzione con l’incentivo, non avranno compiuto 35 anni. Altri requisiti indicati dal Ministero fanno riferimento all’assenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Gli importi previsti: al Sud sono più alti

A fare la differenza sono gli importi. Di base, il bonus permette un esonero del 100% per un importo massimo di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato.

Fa differenza il territorio. Infatti, per le sedi delle aziende situate in regioni cosiddette dell’area Zes, l’importo massimo mensile per ciascun lavoratore può arrivare fino a 650 euro.

Le regioni con più risorse per il bonus sono:

Abruzzo

Molise

Campania

Basilicata

Sicilia

Puglia

Calabria

Sardegna

Attenzione: l’agevolazione non può, in ogni caso, superare il 50% dei costi salariali.

Quanto dura il bonus?

Come detto, i veri beneficiari saranno le persone che non sono mai state assunte a tempo indeterminato e con meno di 35 anni al momento dell’assunzione.

La durata massima dell’incentivo sarà di 24 mesi, nel periodo compreso tra:

dal 1 settembre 2024;

al 31 dicembre 2025.

Limiti e vincoli: chi è escluso

Per poter accedere al bonus, ci sono però dei limiti e delle condizioni. Per esempio, nei 6 mesi precedenti all’assunzione, i datori di lavoro non devono aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo o licenziamenti collettivi.

Sono inoltre esclusi dai beneficiari quei lavoratori con rapporti di lavoro domestico e di apprendistato, le imprese in difficoltà (secondo il Regolamento Ue n.2014/651) e i datori di lavoro che non hanno rimborsato eventuali aiuti di Stato.

Inoltre, il bonus non è compatibile e cumulabile con:

altri oneri o riduzioni dell’aliquote di finanziamento;

La maxi-deduzione per nuove assunzioni introdotta dalla riforma dell’Irpef n.216/2023 e prorogata fino al 2027.

Come richiedere il bonus giovani?

Infine, l’Inps ha definito le modalità per inviare la domanda telematica. La domanda deve contenere: