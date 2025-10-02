Amazon lancia in Italia Haul, il marketplace low cost con prodotti tra 1 e 20 euro. Una sfida diretta a Temu e Shein, puntando su fiducia e semplicità d’acquisto

Anche in Italia arriva Amazon Haul, il nuovo servizio del colosso americano pensato per competere con i portali di e-commerce low cost come Temu e Shein. Il concept è semplice: un negozio online multicategoria dove ogni prodotto ha un prezzo compreso tra 1 e 20 euro.

Dopo il lancio in Stati Uniti, Regno Unito e Germania, Haul approda nel nostro paese con un’interfaccia integrata nel sito principale di Amazon, rendendo l’esperienza d’acquisto familiare per gli utenti.

Prezzi bassi, ma con la fiducia del brand

Mentre Shein e, soprattutto, Temu hanno conquistato ampie fette di mercato con un’offerta sterminata di prodotti economici, hanno spesso dovuto affrontare critiche sulla qualità degli articoli e sulla sicurezza dei dati degli utenti. Con Haul, Amazon prova a offrire un’alternativa che gioca sulla stessa carta del low cost, ma all’interno di un ambiente digitale che ispira immediata fiducia: il sito principale di Amazon.

L’interfaccia è un ibrido tra elementi noti e novità. Ritroviamo le classiche categorie come Donna, Uomo, Casa ed Elettronica, presentate con un linguaggio visivo giovane ed emoticon (come il simbolo del fuoco per le “offerte hot”). Tuttavia, l’ispirazione dai competitor orientali è evidente: nella pagina di ogni prodotto, una sezione di articoli consigliati invita all’acquisto impulsivo con un tasto “+” per aggiungerli direttamente al carrello.

Come funziona lo sconto progressivo

Il cuore della strategia di Haul è lo sconto quantità, un meccanismo reso celebre da Temu per incentivare carrelli più pieni:

sconto del 5% per ordini superiori a 30 euro;

sconto del 10% per ordini superiori a 50 euro.

Visti i prezzi contenuti (per lo più sotto i 20 euro), l’utente è spinto ad aggiungere prodotti non strettamente necessari per raggiungere la soglia dello sconto successivo. Rispetto ai competitor, però, l’esperienza è più “pulita”: niente mini-game invadenti, pop-up continui o meccanismi che richiedono di invitare amici per ottenere sconti.

Accesso, spedizioni e tempi di consegna

L’accesso a Haul è immediato per chi ha già un account Amazon, senza bisogno di ulteriori registrazioni. Si può accedere direttamente dal sito dedicato o cercando “Haul” nella barra di ricerca principale. La spedizione è gratuita per ordini superiori a 15 euro; al di sotto di questa soglia, il costo è di 3,50 euro.

Un punto di attenzione riguarda i tempi di consegna: a differenza della velocità di Amazon Prime, le spedizioni Haul possono richiedere fino a due settimane, allineandosi così ai tempi tipici della concorrenza diretta.

La sfida a Temu e Shein è aperta

Amazon risponde all’ascesa globale di Temu e Shein con il lancio italiano di Haul, il suo marketplace low cost. Il contesto è chiaro: i rivali, con i loro prezzi bassissimi e un modello di acquisto impulsivo simile a un social feed, hanno eroso quote di mercato al colosso di Seattle, specialmente tra i giovani.

Haul è la contromossa strategica. Punta sugli stessi prodotti supereconomici (2-20 euro), ma cerca di distinguersi sull’affidabilità. L’ambiente di acquisto è quello familiare di Amazon, con recensioni verificate, resi semplici e un’esperienza meno invasiva rispetto ai pop-up e ai giochi dei competitor.

La domanda è se questo approccio “sobrio” basterà a convincere un pubblico abituato all’offerta sterminata e ai prezzi imbattibili dei rivali cinesi. Con Haul, Amazon segnala di non volersi più sottrarre a questa sfida, spostando parzialmente il focus dalla sola guerra dei prezzi ai valori della fiducia e dell’ecosistema integrato. L’Italia diventa così un banco di prova cruciale per questa nuova strategia, in un mercato dove Temu e Shein stanno crescendo rapidamente.