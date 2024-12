Fonte: ANSA Quale è il miglior panettone industriale del 2024

Non è Natale senza un panettone in tavola (o un pandoro, questione di gusti). Che sia artigianale o industriale, nelle case degli italiani il panettone è una presenza fissa sotto le feste.

Alla domanda su quale sia il miglior panettone non artigianale del 2024 ha risposto Altroconsumo, con un’analisi che ha preso in considerazione dodici panettoni disponibili nella grande distribuzione. I dolci natalizi sono stati valutati in base a una serie di fattori: il prezzo, in primis, ma anche la confezione, l’analisi di laboratorio, l’assaggio dei consumatori e l’assaggio degli esperti.

Il miglior panettone del 2024

Dal confronto di Altroconsumo fra una serie di prodotti industriali, a trionfare è stato il Panettone Classico a marchio Coop, per un costo di 6,19 euro a confezione.

Queste le caratteristiche del prodotto:

Parametri Punteggio etichetta 82 analisi di laboratorio 81 assaggio dei consumatori 52 assaggio degli esperti 54 media 67

Si tratta di un confronto effettuato tenendo conto del rapporto fra la qualità e il prezzo relativamente basso del prodotto. È del tutto evidente che i panettoni artigianali, e a maggior ragione i panettoni gourmet, offrono una qualità decisamente superiore, sebbene a costi direttamente proporzionali.

Il metodo

Per quanto riguarda l’etichetta, Altroconsumo non si è limitata a valutare la bellezza della confezione, ma ha valutato sia le informazioni obbligatorie per legge (come la lista degli ingredienti, i dati del produttore e la tabella nutrizionale, fra gli altri) che le informazioni facoltative (come il numero di porzioni, la modalità di conservazione e consumo, i riferimenti per il servizio clienti, eccetera).

In laboratorio, gli esperti di Altroconsumo hanno controllato che la quantità degli ingredienti rispecchiasse quanto dichiarato in etichetta e quanto stabilito dalla normativa. L’analisi ha preso in esame anche la presenza di muffe, lieviti e la tipologia e la concentrazione dei conservanti.

Per quanto riguarda l’assaggio, oltre al giudizio di una serie di consumatori, i dodici panettoni sono passati sotto la lente d’ingrandimento di pasticceri esperti che ne hanno valutato presentazione, aspetto esterno, aspetto interno, aroma e gusto.

Panettoni di buona qualità

Altroconsumo ha poi assegnato l’etichetta di “buona qualità” ad altri sette prodotti:

Panettone Punteggio Prezzo medio Tre Marie – Il Panettone milanese 65 13,65 euro Balocco – Il Panettone ricetta classica 65 7,13 euro Paluani – Il panettone 64 7,38 euro Maina – Il Panettone 64 7,25 euro Motta – Il Panettone Bruno Barbieri 64 15,18 euro Giovanni Cova & C. – Panettone classico 62 14,18 euro Bauli – Il Panettone classico 60 6,91 euro

Tre prodotti sono stati giudicati di “media qualità”:

Panettone Punteggio Prezzo medio Duca Moscati (Eurospin) – Panettone 57 4,29 euro Conad – Panettone ricetta classica 56 5,24 euro Melegatti – Panettone tradizionale 53 6,97 euro

Un solo prodotto fra quelli considerati è stato giudicato di “bassa qualità”:

Panettone Punteggio Prezzo medio Favorina (Lidl) – Panettone classico 46 4,42 euro

L’analisi dei migliori panettoni di Altroconsumo può aiutare gli acquirenti a orientarsi e a risparmiare, anche in considerazione del fatto che anche a Natale 2024 la corsa dei prezzi non si è fermata, né per quanto riguarda la tavola, tanto meno in riferimento agli addobbi e ai biglietti aerei.

La situazione è tale che, secondo l’ultima indagine condotta da ScuolaZoo, in Italia metà dei giovani non farà regali di Natale.