L'Italia spreca la metà dell'acqua che viene prelevata per le inefficienze del trattamento di potabilizzazione e distribuzione: un vulnus per gli investimenti fatti nel settore.

Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Fonte: iStock Lo spreco d'acqua in Italia nonostante gli investimenti

Il cambiamento climatico in corso impone ai Governi del mondo di porre grande attenzione sul tema dell’acqua, diventata nel corso degli anni un elemento raro anche in zone che, in precedenza, non avevano mai evidenziato problemi di reperibilità. L’Italia rientra sicuramente in quest’ultimo gruppo, con problemi di siccità che da anni interessano alcune aree del Paese, soprattutto al Sud. Per ovviare al problema, è stato previsto un piano operativo anti siccità avviato nel 2018 e rafforzato dai fondi del Pnrr e che, finora, ha previsto investimenti totali di 5,3 miliardi di euro per 628 operazioni. I target prefissati, tuttavia, risentono dell’alta quantità di acqua per uso potabile che viene estratta e sprecata, circa la metà.

Lo spreco di acqua estratta in Italia

Così come evidenziato dalla Corte dei Conti nel comunicato stampa del 24 marzo 2025, in Italia c’è un’emergenza spreco di acqua che viene dispersa nel trattamento di potabilizzazione. Entrando più nello specifico, ogni anni nel Paese vengono prelevati 9 miliardi di metri cubi d’acqua (prelievo giornaliero di 25 milioni), ma il volume effettivamente erogato corrisponde a poco più della metà, ovvero 4,6 miliardi di metri cubi.

Tale fenomeno deterrente per il Paese è dovuto principalmente:

alle perdite nel trattamento di potabilizzazione, circa per 1 miliardo di metri cubi;

all’inefficienza della distribuzione, con lo spreco di circa il 40% del quantitativo che viene immesso in rete (3,4 miliardi).

Numeri altissimi, che compromettono la posizione dell’Italia nel rispetto “dell’obiettivo 6 dell’Agenda 2030 dell’Onu” e della “mitigazione dei danni connessi alla siccità attraverso il miglioramento della rete distributiva e dell’approvvigionamento idrico”.

Un danno anche per l’economia, come evidente, con le entrate che oggi non superano i 4 miliardi di euro all’anno a fronte di un fabbisogno di 6 miliardi. Tali dati sulle spese correnti, viene inoltre precisato da giudici contabili, sono incerti in quanto risentono anche del costo dell’energia elettrica nella gestione del sistema idrico (circa un terzo del totale).

I problemi del sistema infrastrutturale italiano dell’acqua

Lo spreco di acqua estratta in Italia deriva, principalmente, dai limiti del sistema infrastrutturale di approvvigionamento, potabilizzazione, fognatura e depurazione. Ecco dunque che la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto il Piano nazionale di interventi nel settore idrico che ha il principale fine di adeguare le infrastrutture idriche nazionali e mitigare i danni legati alla siccità.

Il progetto prevede interventi mirati principalmente su due aspetti, ovvero la miglioria del sistema nazionale degli acquedotti affidata all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e sistema idrico, e degli invasi, con il piano che in questo caso affida le competenze gestionali al ministero delle Infrastrutture.

Fin qui investiti 5,3 miliardi per l’acqua

A finanziare gli interventi del Piano nazionale del settore idrico è, come specificato dalla Corte dei Conti, in maggioranza il Pnrr, specie per quanto riguarda gli investimenti inerenti la sicurezza dell’approvvigionamento idrico e la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione.

Alla fine del 2024 gli interventi in corso erano in totale 628, con una spesa complessiva di 5,3 miliardi di euro di cui 3,7 riconducibili al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Un numero elevato di operazioni (ben 279) riguardano l’utilizzo di acqua a fini irrigui che, da sola, rappresenta il 50% del fabbisogno. I fondi distribuiti, anche qui in buona parte provenienti dal Pnrr, sono superiori a 2 miliardi di euro.

La geolocalizzazione degli investimenti per l’acqua

La distribuzione degli investimenti del piano per l’acqua potabile non segue un andamento omogeneo in tutto il territorio nazionale italiano. Dei 5,3 miliardi totali fin qui spesi, ben 764,1 milioni interessano la sola Sicilia seguita, a stretto giro, dalla Campania con 725, 5 milioni. Più staccate ci sono:

Lombardia 465,5 milioni;

Sardegna, 430,6;

Lazio 335,7;

Emilia – Romagna 379,2;

Veneto 315.

Di contro si è speso poco in Liguria (63,8 milioni) e in Friuli Venezia Giulia (68,6).