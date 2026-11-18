Storie di talento, determinazione e passione: interviste a donne e professioniste che, con le loro idee, il loro lavoro e le loro scelte lasciano un segno e fanno la differenza e nei loro settori

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Ladies First è una rubrica di QuiFinanza che dà voce alle donne protagoniste del mondo del lavoro, dell’imprenditoria, della scienza, dell’innovazione e dello sport.

Attraverso interviste e testimonianze dirette, la rubrica racconta donne che grazie al talento, alla preparazione e alla determinazione, hanno costruito percorsi professionali di particolare valore. Le interviste ripercorrono le tappe della loro carriera, le scelte che hanno segnato il loro percorso, le responsabilità raggiunte e la loro visione del futuro, senza trascurare la dimensione personale, gli affetti e le passioni.

Quali storie racconta Ladies First

Le protagoniste provengono da settori diversi: sono imprenditrici, manager, amministratrici delegate, professioniste, ricercatrici, scienziate ed esperte di tecnologia, ma anche donne che si sono distinte nello sport e nell’impegno sociale. Il filo conduttore è il valore delle loro esperienze: storie che permettono di conoscere non soltanto i successi professionali, ma anche le persone, le motivazioni e le scelte che le hanno portate a raggiungere quei successi.

Alcune protagoniste di Ladies First

Tra i volti e le voci di Ladies First ci sono donne che ricoprono ruoli di primo piano in ambiti molto diversi:

Enrica Porcari, prima donna a coprire il ruolo di Chief Information Officer nella storia del CERN di Ginevra, ha raccontato la sua carriera internazionale nel settore tecnologico, parlando di intelligenza artificiale, leadership e futuro della ricerca scientifica.

Laura Gervasoni, direttrice generale di Patek Philippe Italia, ha ripercorso i suoi 27 anni di carriera in una delle maison più prestigiose dell’alta orologeria.

Silvia Nencioni, presidente e amministratrice delegata di Boiron Italia, ha parlato di leadership, responsabilità sociale e management nel settore farmaceutico.

Federica Cappelletti, presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica e moglie dell’indimenticabile Paolo Rossi, ha condiviso il suo percorso, le emozioni dietro le sue scelte e le sue ambizioni per il futuro dello sport al femminile.

Federica Coppola, CEO di Aldo Coppola Italia, ha raccontato la storia imprenditoriale di una famiglia che da generazioni è protagonista nel mondo della bellezza.

Claudia Mancinelli, allenatrice di ginnastica ritmica, ha parlato di talento, fiducia e crescita delle giovani atlete.

Dove trovare tutte le interviste di Ladies First

Tutte le interviste della rubrica Ladies First sono pubblicate e raccolte qui.