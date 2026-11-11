Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

ANSA I sindacati non firmano l'intesa che prevede la Cig per 8.600 lavoratori dell'ex Ilva

Il Ministero del Lavoro ha firmato il decreto di autorizzazione per l’estensione della Cassa Integrazione Straordinaria per gli 8.600 dipendenti dell’Ex Ilva. La decisione è arrivata dopo una fumata nera al tavolo negoziale, dove tutte le organizzazioni sindacali si sono rifiutate in blocco di siglare l’intesa.

A rendere impossibile ogni accordo per i rappresentanti dei lavoratori è stata l’assenza di garanzie vincolanti sui livelli occupazionali futuri e sulle coperture industriali legate al piano di decarbonizzazione dello stabilimento.

Il 90% dei lavoratori di Taranto in Cigs

Dopo la conferma dei primi licenziamenti, il provvedimento governativo individua una platea di 8.622 dipendenti in cassa integrazione a rotazione e a zero ore. La geografia dell’ammortizzatore sociale ricalca la mappa produttiva dei complessi aziendali del gruppo siderurgico, concentrando l’impatto economico principale sulla Puglia:

a Taranto si toccherà il picco massimo, con 6.964 lavoratori in cassa integrazione su un organico di circa 7.870 dipendenti;

nello stabilimento di Cornigliano, saranno interessate dal provvedimento 870 unità di personale;

nel sito piemontese di Novi Ligure la cassa integrazione riguarda 515 addetti;

la quota restante è distribuita tra i poli minori e le società dell’indotto di supporto.

Perché i sindacati hanno rifiutato l’intesa

I rappresentanti dei lavoratori si sono opposti alla firma per quattro ragioni fondamentali:

l’estensione della Cigs fino a febbraio 2027 viene utilizzata come semplice strumento di tamponamento contabile per rinviare il problema;

manca qualsiasi certezza sull’esito della gara d’acquisto, nonostante la chiusura della fase per le offerte vincolanti presentate dai gruppi Arvedi, Jindal, Metinvest e Vulcan Green Steel;

non esiste garanzia su un piano industriale concreto per la ripartenza dell’area a caldo con l’installazione dei forni elettrici e la transizione alla decarbonizzazione;

mancano impegni chiari e risorse stanziate per la bonifica ambientale dei siti e la rimozione dell’amianto negli impianti della fabbrica, cosa che sul lungo termine impedisce il riavvio dell’area a caldo in sicurezza.

Per queste ragioni le parti sociali hanno richiesto la convocazione urgente di un tavolo istituzionale a Palazzo Chigi prima di vincolare le maestranze a pochi mesi di ammortizzatori sociali.

Quando arriveranno i primi pagamenti dell’Inps

Il fatto che i confederati non abbiano firmato l’accordo non significa che i lavoratori si troveranno senza entrate. L’Inps recepisce d’ufficio il verbale di chiusura del procedimento ministeriale e ha già attivato le procedure per l’erogazione diretta dei sussidi.

I dipendenti dell’ex Ilva vedranno il primo accredito il 12 dicembre 2026 per la mensilità di novembre. La cassa integrazione prevede inoltre l’accredito dei contributi figurativi utili ai fini pensionistici per tutto il periodo di sospensione.

Il ricorso al pagamento diretto Inps garantisce che le mensilità non rimangano incagliate nelle difficoltà di cassa di Acciaierie d’Italia. Per i lavoratori resta tuttavia l’incertezza sul riassorbimento a regime nei futuri organici dell’azienda, che dipenderà interamente dalle condizioni che verranno poste nel piano di rientro dei futuri acquirenti.