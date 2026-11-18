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QuiFinanza ha dedicato uno speciale alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, il grande evento sportivo che ha coinvolto Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige.

Lo speciale ha analizzato i Giochi da una prospettiva economica e finanziaria, andando oltre il racconto sportivo per approfondire le conseguenze dell’evento sull’economia italiana. Attraverso articoli, analisi e approfondimenti, la redazione di QuiFinanza ha raccontato quanto valgono le Olimpiadi, quali investimenti sono stati necessari, quali opportunità si sono aperte per imprese e territori e quali effetti possono prodursi nel lungo periodo.

Uno dei contenuti esclusivi dello speciale è l’intervista a Martina Riva, assessora allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano, che ha raccontato il progetto di trasformazione della città, soffermandosi sulla legacy olimpica, cioè l’eredità economica, urbanistica e sociale che rimane sul territorio una volta terminata la manifestazione.

Accanto all’intervista, nello speciale si possono trovare numerosi approfondimenti che permettono di comprendere le diverse dimensioni economiche dei Giochi: dai costi organizzativi alle infrastrutture, dal turismo al mercato immobiliare, dall’occupazione ai guadagni degli atleti, fino alle iniziative di sostenibilità.

Lo speciale Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026