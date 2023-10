FRAMAR-TMT innovazione nel mondo delle cabine elettriche

Cabine elettriche che rispettano l’uomo e l’ambiente. Questo l’obiettivo, ma anche il traguardo di FRAMAR-TMT, l’azienda italiana, omologata ENEL, leader nella produzione di cabine elettriche prefabbricate in cemento armato che, in occasione di FUTURA Expo 23 (l’incontro tra imprese e cittadini per parlare di sostenibilità a Brescia) ha fatto il punto dei suoi modelli green.

Scopriamo di più su FRAMAR-TMT

Ciò che distingue questa azienda, non sono solamente gli Attestati di Qualifica Ministeriale per la realizzazione di prefabbricati in serie dichiarata e il Certificato di Valutazione Tecnica per la produzione industrializzata di SFRC, ma anche il suo impegno a essere un pioniere nella sostenibilità ambientale e nell’innovazione tecnologica del settore. FRAMAR-TMT ha abbracciato una visione ambiziosa volta a ridurre drasticamente l’impronta carbonica dei propri prodotti. Il percorso verso questo obiettivo ha inizio nel 2012 quando, in collaborazione con l’équipe del Prof. Plizzari dell’Università degli Studi di Brescia, la FRAMAR-TMT ha cominciato a sperimentare l’impiego del calcestruzzo fibrorinforzato (SFRC) per la produzione delle sue cabine elettriche prefabbricate.

Perché è un materiale innovativo?

Il calcestruzzo fibrorinforzato è un materiale composito avanzato, ottenuto attraverso l’introduzione di fibre d’acciaio ad alta resistenza, nella mescola del tradizionale calcestruzzo. Le fibre, che conferiscono al calcestruzzo quella resistenza a trazione della quale è normalmente carente, hanno consentito a FRAMAR-TMT di ridurre, da un lato, il consumo energetico associato al processo di produzione e trasporto (-12%), dall’altro, il consumo di materiali impattanti, come l’acciaio (-35%) ed il cemento (-22%), con evidenti, positive, ricadute sulla sostenibilità dei propri manufatti.

L’adozione del calcestruzzo fibrorinforzato offre vantaggi significativi su tre fronti:

Prestazionali: incremento della capacità strutturale. Le cabine elettriche diventano più resistenti, garantendo maggiore sicurezza. E diventano più durevoli nel tempo, riducendo la necessità di interventi di manutenzione o sostituzione. Grazie alla maggiore versatilità del calcestruzzo fibrorinforzato, è possibile progettare e realizzare cabine più leggere e compatte.

Economici: riduzione dei costi di produzione. Contenimento dell’impiego di materie prime e di manodopera. Ma anche riduzione dei costi di consegna dei manufatti. Cabine più leggere comportano un minore consumo di carburanti per il trasporto, riducendo ulteriormente i costi.