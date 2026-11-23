Ufficio Stampa Eki Yang, Head of Marketing, Emerging Categories, Dreame Western Europe

L’ospite di questa puntata di “Ladies First”, la rubrica di QuiFinanza in cui vi raccontiamo storie e donne di valore, è Eki Yang. Dodici anni di marketing alle spalle, tra agenzie media globali e piattaforme digitali, quasi sei dei quali in TikTok. Eki ha contribuito a costruire MOVA (un marchio premium del Gruppo Dreame) nel mercato dell’Europa occidentale. A ottobre, a seguito della recente riorganizzazione del Gruppo, è stata nominata Head of Marketing, Emerging Categories, Dreame Western Europe. Eki è entrata in MOVA due anni fa come prima risorsa del marketing in Europa. Una scelta mirata e consapevole: dopo aver aiutato i brand a crescere su una piattaforma, Eki voleva costruirne uno in prima persona.

Con lei abbiamo parlato di leadership, di grinta e di visione di lungo periodo: di cosa significa credere in un progetto quando intorno qualcuno smette di farlo, e di come si rende una tecnologia nata altrove davvero rilevante, umana e vicina alla cultura di chi vive in Europa.

Partiamo dall’inizio: due anni fa hai lasciato TikTok per diventare la prima risorsa europea del marketing in MOVA. Cosa significa passare da una realtà che cresce da sola a qualcosa da costruire da zero?

Credo sia stato uno dei periodi più impegnativi e una delle transizioni più importanti della mia carriera. Quando sono entrata in TikTok for Business, nel 2018, TikTok era ancora conosciuta come un’app di lip-sync per adolescenti e la maggior parte dei clienti europei non l’aveva nemmeno scaricata. Quando sono andata via, nel 2024, era ormai una piattaforma entrata nella vita quotidiana delle persone. Eppure sentivo il bisogno di partecipare in modo più diretto alla costruzione di qualcosa. Volevo capire cosa significasse costruire da zero un brand globale di largo consumo, invece di contribuire alla crescita di una piattaforma già affermata. È così che è iniziata la mia storia con MOVA. Ero la prima persona del marketing in Europa e ci trovavamo in una fase ancora molto iniziale: nessuna notorietà del brand, nessuna struttura marketing locale e pochissime infrastrutture. Ma era proprio questo ad attrarmi. In un’azienda matura impari a ottimizzare qualcosa che funziona già. In una start-up devi prima di tutto capire che cosa dovrebbe funzionare, e persino costruire il team che lo renda possibile. Devi prendere decisioni con informazioni incomplete, costruire relazioni da zero e a volte scrivere il tuo manuale, semplicemente perché non ce n’è uno da seguire. Guardandomi indietro, questa esperienza mi ha dato qualcosa di prezioso. Unita agli anni in una grande agenzia pubblicitaria internazionale e in una delle principali piattaforme media, mi ha regalato una visione molto più completa del settore: dai media alle piattaforme, fino ai brand e al business che c’è dietro.

Essere “la prima” a volte può significare anche essere sola. Come sono stati i primi mesi?

Tengo un diario triennale, in cui ogni pagina riporta la stessa data per tre anni consecutivi. Così, qualche mese fa, scrivendo sul diario del 2026, potevo rileggere quello che avevo annotato negli stessi giorni del 2024. Sembrava ieri. Ecco tre appunti dei miei primi mesi:

“In TikTok ogni cosa ha una risposta. In MOVA ogni cosa solleva una domanda. Benvenuta nel mondo reale”

“Obiettivo: colmare in fretta le lacune e alzare l’asticella del team”

“Nuovo lavoro, nuovo business: ogni giorno una caccia al tesoro”

Credo che questi tre appunti raccontino bene quei mesi. Essere la prima persona del marketing significava avere pochissima esperienza a cui attingere, nessun processo consolidato da seguire e non sempre qualcuno in grado di darmi risposte. Per un paio di mesi sono stata l’unica del marketing, a lavorare tra Paesi, culture e aspettative di business diverse. Scherzando dicevo spesso che dovevo costruire l’auto mentre la guidavo. Ma forse la mia paura più grande era quella che chiamavo “non sapere di non sapere”: gli angoli ciechi di cui non ero nemmeno consapevole. Ho capito che c’era un solo modo per superarla: imparare in fretta, agire in fretta, fare esperienza sul campo e costruire, poco alla volta, le mie competenze. Non potevo permettermi di aspettare di avere tutte le risposte: dovevo trovarle strada facendo. A volte la mattina affrontavo imprevisti, il pomeriggio risolvevo problemi operativi e la sera mi dedicavo alla pianificazione strategica. In quei primi mesi ho messo un impegno enorme, spingendomi continuamente a imparare cose nuove e a colmare le mie lacune. Ripensandoci, quel periodo mi ha fatto crescere moltissimo, sia in sicurezza sia in capacità. Era anche la prima volta che lavoravo dalla parte del brand, dove le mie decisioni avevano un impatto diretto sul business. Ho cominciato a capire non solo come funziona il marketing, ma come si incastrano i diversi pezzi di un’azienda. È stato difficile, ma incredibilmente prezioso. Più di ogni altra cosa, sono orgogliosa della grinta che ho sviluppato in quel periodo.

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Quando ci siamo sentite per preparare questa intervista mi hai raccontato di colleghi e colleghe che se ne sono andati perché non credevano nel progetto. Cosa ti ha fatto restare? E come si guida un team quando qualcuno intorno smette di crederci?

Credo che l’ottimismo sia particolarmente importante quando si costruisce qualcosa da zero. Anche quando ci metti molto impegno, i risultati non arrivano necessariamente subito. Alcune persone preferiscono un ambiente più prevedibile, e non c’è assolutamente nulla di male. Io sono rimasta perché vedevo il potenziale del brand. Conoscevo Dreame da consumatrice già da tempo e ho visto l’occasione di costruire qualcosa di significativo. E poi ero curiosa di scoprire fin dove potevo arrivare. Ho sempre pensato che un leader debba essere più ottimista di chiunque altro nel team. Non perché tutto vada bene, ma perché qualcuno deve continuare a guardare a ciò che è possibile e incoraggiare gli altri a fare lo stesso. Pretendo molto anche da me stessa: cerco di guidare con l’esempio, di essere la prima a impegnarmi e di mostrare l’atteggiamento che mi aspetto dal team. Allo stesso tempo, so che una visione di lungo periodo può sembrare astratta, soprattutto ai più giovani. Per questo è importante che le persone vedano anche cosa guadagnano dal percorso: sviluppare nuove competenze, avere opportunità di crescita, vedere riconosciuto il proprio contributo o semplicemente lavorare in un ambiente in cui si sentono valorizzate. Credo che i fatti convincano molto più delle parole.

“Un leader deve essere più ottimista di tutti”, ne sono fortemente convinta anch’io. Come gestisci però i momenti più complessi e, se è capitato, gli insuccessi?

Naturalmente non è sempre stato facile raggiungere i nostri obiettivi di business. Ma credo che essere ottimisti significhi anche saper guardare una situazione difficile e chiedersi: cosa posso fare per sistemarla? Cosa è ancora sotto il mio controllo? In questi due anni i momenti difficili sono stati tanti: progetti che non sono andati secondo i piani, aspettative disattese, decisioni da rivedere e situazioni in cui il team ha dovuto lavorare sotto una pressione enorme. Sono perfezionista e in passato vivevo molto male le cose che non andavano. Forse anche l’esperienza in TikTok, dove mi ero abituata a una crescita rapidissima, aveva influenzato le mie aspettative. Ho dovuto imparare che costruire un brand da zero è un percorso completamente diverso, in cui nessun successo è scontato. Una cosa che mi ha aiutato è stata imparare a separare il problema dall’emozione. In quei momenti mantenere la calma interiore e accettare la situazione presente è fondamentale. C’è un passaggio de “Il potere di adesso” (il best seller di Eckhart Tolle, ndr) che mi è rimasto dentro. Spiega come gran parte della nostra negatività nasca dal rimuginare sul passato o dal preoccuparci del futuro. Il senso di colpa e il rimpianto ci tengono rivolti all’indietro, mentre ansia e stress ci trascinano in un futuro che non è ancora accaduto. Cerco di concentrarmi su ciò che sta succedendo ora, senza lasciare che prendano il sopravvento le emozioni legate a ciò che è andato storto o a ciò che potrebbe accadere. Un’altra cosa importante è continuare a credere nel proprio team. Un progetto difficile non deve definire l’intero team né il suo potenziale. Ho anche la fortuna di avere un capo che in questo dà l’esempio: ha sempre dimostrato fiducia nel team, anche nei momenti più complicati. Da lui ho imparato quanto sia importante dare alle persone fiducia e spazio per riprendersi, imparare e cogliere l’opportunità successiva.

Qual è il progetto, in questi primi due anni in MOVA, di cui vai più fiera?

Se dovessi sceglierne uno, direi il progetto con Luka Modrić come brand ambassador in Italia. Un principio per me sempre più importante è la visione di lungo periodo. Nel marketing è facilissimo farsi ossessionare dal prossimo lancio, dalla prossima campagna o dal prossimo risultato trimestrale. Ma mi sono convinta che alcune delle cose di maggior valore che costruiamo siano proprio quelle che non si vedono subito nei numeri: la fiducia del mercato, un brand che le persone riconoscono, competenze che continuano a creare valore nel tempo. Fin dall’inizio della pianificazione volevo evitare il classico evento con la celebrity: incontro con i fan, dimostrazione di prodotto e qualche autografo. Abbiamo invece costruito la serata attorno al concetto di “The Master and The Team”, collegando la storia di Luka, fatta di disciplina, spirito di squadra ed eccellenza, al percorso di MOVA come brand tecnologico. Il momento clou è stata l’intervista a Luka Modrić condotta da Giacomo Poretti in una puntata speciale di PoretCast: una conversazione tra sport, ironia e ispirazione, che ha offerto al pubblico e ai media presenti un ritratto autentico e coinvolgente del campione. L’evento ha messo insieme tecnologia, sport e media generalisti, permettendoci di raggiungere un pubblico che un lancio di prodotto tradizionale normalmente non raggiungerebbe. Per me il vero obiettivo era questo: costruire un legame culturale più forte tra MOVA e il mercato italiano. Credo che costruire un brand nel lungo periodo significhi proprio questo: creare associazioni e legami emotivi che vadano oltre il singolo prodotto o la singola campagna.

All’IFA di Berlino avete presentato la vostra visione, “The AI MOVAment”. Di cosa si tratta?

The AI MOVAment rappresenta la nostra idea di come la tecnologia possa andare oltre i singoli prodotti smart e diventare un ecosistema più intelligente. Per molto tempo la tecnologia di consumo si è concentrata sul rendere più performanti i singoli prodotti: aspirazione più potente, motori più veloci, batterie più durature, navigazione più precisa. Credo però che stiamo entrando in una nuova fase. Con l’intelligenza artificiale, la robotica e il rilevamento multimodale, la tecnologia ha il potenziale per comprendere l’ambiente circostante, prendere decisioni e agire nel mondo fisico. In MOVA stiamo esplorando queste possibilità in diversi ambiti della vita quotidiana: dalla pulizia della casa alla robotica per il giardino, dagli elettrodomestici per la cucina alla cura degli animali domestici. Ma voglio sottolineare una cosa: l’intelligenza artificiale non dovrebbe mai essere solo un’etichetta di marketing. Quello che conta è se risolve un problema reale, se rende un’esperienza più intuitiva o se restituisce alle persone tempo e libertà. Per me il futuro più entusiasmante non è un mondo con più tecnologia ovunque, ma uno in cui la tecnologia funziona in modo così naturale che le persone non devono più nemmeno pensarci. È questo che intendiamo quando parliamo di far avanzare l’innovazione.

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Che consiglio daresti alla Eki che dodici anni fa entrava in un’agenzia media? E cos’è per te, oggi, il successo?

Le direi: “Se non sei soddisfatta, fatti sentire e fatti vedere.” Guardandomi indietro, le esperienze più preziose della mia carriera sono state spesso quelle che mi hanno portata fuori dalla mia zona di comfort: cambiare settore, spostarmi tra città e Paesi diversi, entrare in nuove organizzazioni e iniziare cose che non avevo mai fatto prima. Direi alla me più giovane di inseguire ciò che vuole con un po’ più di coraggio. Che si tratti di chiedere un nuovo progetto, negoziare un aumento o assicurarsi di essere inclusa in una riunione importante, non aspettare che qualcun altro ti offra l’opportunità. Parla, perché la tua voce merita di essere ascoltata e il tuo contributo merita di essere visto. Oggi il successo per me ha un significato piuttosto diverso: costruire una vita, non solo una carriera. Certo, i risultati di business contano. Ma misuro il successo anche da ciò che resta oltre un singolo progetto o un singolo ruolo. Ho costruito qualcosa di significativo? Ho sempre messo l’integrità al primo posto? Ho aiutato il mio team a crescere? Ho creato competenze che continueranno a generare valore anche quando non sarò più coinvolta direttamente? E forse, soprattutto: ho ancora la libertà di scegliere cosa costruire dopo, per me e per la mia famiglia? Non credo che il successo sia raggiungere una destinazione finale. È continuare ad ampliare ciò che si è in grado di fare, mantenendo la libertà di decidere dove andare.