Il meteo del primo maggio in Italia non lascia spazio a interpretazioni: maltempo su gran parte del Paese con rischio di nubifragi e grandine

Dopo una Pasquetta e un 25 aprile 2024 all’insegna del maltempo, gli italiani che speravano in un cambio di meteo per la festa del primo Maggio rimarranno molto delusi. Nonostante infatti l’anticiclone africano stia tentando in questi giorni di estendere la sua influenza su tutta l’Italia, anche nel giorno della festività dedicata ai lavoratori sul Paese dominerà il maltempo, con piogge e temporali che faranno scendere, anche di molto, le temperature in alcune zone dello stivale. A essere interessati dal fenomeno saranno principalmente le aree a Nord-Ovest, ma anche al Centro a farla da padrone sarà il brutto tempo.

Il meteo del primo Maggio in Italia

Il ritorno del maltempo sull’Italia, dopo qualche giorno di schiarite, darà i suoi primi segnali già nella serata di martedì 30 aprile, con pioggia, vento e grandine che avranno il sopravvento sul timido anticiclone di origine sub-tropicale che ha reso più primaverile il clima dell’ultimo weekend. Si tratterà, però, soltanto dell’antipasto del brutto tempo del primo Maggio, quando, in particolare a Nord-Ovest, sono attese piogge diffuse e temporali che non lasciano escludere la possibilità di nubifragi. Nel giro di poche ore, infatti, potrebbero cadere fino a 80/100 mm di pioggia, ovvero il quantitativo che solitamente viene registrato nell’arco dell’intero mese.

Dove piove il primo Maggio in Italia

Le scenario meteo peggiore è atteso nelle prime ore del primo Maggio in Piemonte e su gran parte della Sardegna, con il maltempo che si estenderà poi a tutte le Regioni Nord occidentali d’Italia, ivi comprese alcune ampie zone dell’Emilia-Romagna e quelle più a Ovest del Veneto. Migliore, ma comunque fortemente instabile, anche il meteo del primo Maggio nelle aree del Centro-Sud d’Italia. Fenomeni atmosferici che potranno risultare particolarmente intensi sono infatti attesi soprattutto sulla fascia centrale tirrenica, estendendosi fino alla Campania, portando a frequenti temporali e grandinate occasionali. Alla pioggia, al vento e alla grandine attesi per il Primo Maggio in Italia si accompagnerà anche un calo, netto in alcuni aree, delle temperature.

Primo Maggio, dove ci sarà il sole?

Nelle aree del Paese fin qui non citate il meteo del primo Maggio sarà più magnanimo, ma non certo all’altezza delle aspettative di chi si aspettava una giornata anticipatoria dell’estate. A farla da padroni, infatti, saranno gli annuvolamenti alternati a deboli schiarite. L’unica parte dell’Italia a non accusare il maltempo del primo Maggio sarà quella delle estreme Regioni meridionali, dove il clima sarà insolitamente caldo per il periodo dell’anno in cui ci troviamo.

Meteo, quando finisce il maltempo

Il primo Maggio 2024 non sarà dunque all’insegno del bel tempo, ma anzi c’è il rischio di eventi estremi causati dallo scontro le masse d’aria diverse che si trovano sopra l’Italia. Tutta l’instabilità descritta proseguirà anche nei giorni successivi alla festa dei lavoratori, arrivando a estendersi anche alle Regioni che non sono saranno interessate dal fenomeno nella sua fase iniziale. Un generale maltempo dominerà dunque i primi giorni di maggio, con il fenomeno che durerà almeno fino all’inizio del prossimo weekend, venerdì 3 maggio, quando dovrebbe verificarsi un tanto atteso aumento della pressione atmosferica.