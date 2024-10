Fonte: ANSA Alluvione in Emilia-Romagna di metà settembre: è attesa una nuova ondata di maltempo.

Scatta l’allerta maltempo in tutta Italia, con il bollettino di criticità della Protezione Civile emanato per quasi tutto il territorio nazionale. Il sistema nazionale ha dato l’allarme per i territori che si trovano in ben 13 regioni. Si teme in particolare per l’Emilia-Romagna, che già negli scorsi mesi era stata interessata da fenomeni meteo estremi. Le previsioni sono particolarmente negative tanto per le regioni adriatiche che per il tacco dello Stivale.

Il centro Estofex ha emesso un avviso tempeste e tornado di livello 2 per tutta la giornata del 19 ottobre per il Sud Italia e di livello 1 per tutto il resto del Paese, a eccezione di Valle d’Aosta, Piemonte, parte della Lombardia, Liguria, Toscana e Sardegna. Vediamo le allerte scattate nei singoli territori e che tempo fa nel fine settimana.

Nuova allerta rossa in Emilia-Romagna

L’allerta rossa per rischio idraulico è emessa in previsione di esondazioni gravi di fiumi e corsi d’acqua, con inondazioni su larga scala. È il livello di pericolo massimo, richiede l’attivazione di piani di emergenza e l’eventuale evacuazione di zone a rischio. È stata emanata per il 19 ottobre in:

Emilia-Romagna.

Si teme dunque una nuova alluvione in Emilia-Romagna, come quella avvenuta a metà settembre, che ha messo la regione in ginocchio.

Allerta arancione emanata in 7 regioni

L’allerta arancione per rischio idraulico segnala il rischio moderato di esondazioni e allagamenti di fiumi e torrenti. Le autorità possono chiudere strade e limitare l’accesso ad aree critiche. Le regioni coinvolte sabato sono:

Calabria;

Emilia-Romagna;

Sicilia;

Veneto.

È stata emanata anche quella per rischio temporali intensi, con piogge forti, fulmini e grandinate che possono causare danni locali in:

Basilicata;

Calabria;

Emilia-Romagna;

Puglia;

Sicilia.

Scatta anche l’allerta arancione per rischio idrogeologico, che prevede frane e smottamenti causati dalle piogge intense, in:

Basilicata;

Calabria;

Campania;

Emilia-Romagna;

Puglia;

Sicilia;

Veneto.

Scatta l’allerta gialla in 10 regioni

La Protezione Civile ha emanato per il 19 ottobre anche l’allerta gialla per rischio idraulico, con allagamenti localizzati e piccole esondazioni dei corsi d’acqua, in:

Basilicata;

Campania;

Emilia-Romagna;

Friuli-Venezia Giulia;

Lazio;

Veneto.

Quella per rischio temporali, localizzati e con piogge intense e grandinate di breve durata, riguarda:

Abruzzo;

Basilicata;

Lazio;

Umbria.

L’allerta gialla per rischio idrogeologico per smottamenti e frane nelle aree fragili coinvolge:

Emilia-Romagna;

Friuli-Venezia Giulia;

Lazio;

Toscana;

Piemonte.

Mai come prima di questo periodo storico l’Italia è esposta a eventi climatici intensi. Ma non è solo il nostro Paese a sentire l’effetto del cambiamento climatico: è raddoppiata la probabilità di alluvioni estreme in Europa.

Previsioni meteo di sabato 19 e domenica 20 ottobre

Il week-end del 19 e del 20 ottobre 2024 sarà dunque caratterizzato da pioggia, che potrebbe causare danni da maltempo. Ci sarà un miglioramento graduale del tempo domenica. Le temperature crolleranno nella giornata di sabato per poi risalire il giorno successivo.

Sabato 19 ottobre il cielo sarà coperto ovunque, con piogge diffuse e particolarmente intense in Sicilia, Calabria ionica, Puglia salentina, Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e lungo le coste della Toscana, del Lazio e della Campania. Non mancheranno, come già detto, i temporali intensi. La Sardegna sarà più asciutta, anche se le nuvole saranno comunque presenti.

Domenica 20 ottobre le piogge continueranno al mattino soprattutto nella Pianura Padana orientale, nella Calabria ionica e nella Sicilia orientale, dove sono attesi temporali intensi. Il tempo migliorerà nel pomeriggio, con cieli più sereni in molte zone, anche se qualche pioggia persisterà in Calabria, Sicilia e sul lato orientale della Sardegna.