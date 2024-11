Fonte: ANSA Torna anche la neve sull'Italia.

Leggera tregua dal maltempo in Italia mentre in alcune regioni ancora si spala il fango. Solo pochi giorni fa le strade si sono trasformate in fiumi in Sicilia. Nel Catanese, dove è caduto mezzo metro d’acqua in 12 ore, le macchine sono state portate via dalla corrente. Centinaia le chiamate e gli interventi dei Vigili del Fuoco.

Dopo l’allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico diramata per la giornata di venerdì per il versante ionico dell’isola e per gran parte della Puglia, dovremmo avere cielo terso su tutta l’Italia. Il meteo sarà tuttavia caratterizzato dall’arrivo del freddo. In settimana le temperature caleranno ulteriormente e tornerà la pioggia.

Che tempo fa sabato 16 novembre

Il week-end si preannuncia in gran parte soleggiato, ma con temperature fredde, soprattutto al mattino. Sabato 16 novembre, grazie all’alta pressione e ai venti di tramontana, il cielo sarà sereno e limpido su gran parte d’Italia.

Al mattino si potrebbero formare foschie e banchi di nebbia in Pianura Padana, soprattutto tra il Piemonte e la Lombardia. Al Sud, tra la Puglia, la Calabria e la Sicilia settentrionale, ci saranno nuvole nella prima parte della giornata, ma si disperderanno nel pomeriggio. Verso la sera, invece, si noterà un aumento della nuvolosità sulla Liguria.

Le condizioni meteo di domenica 17

Domenica 17 novembre sarà caratterizzata da un aumento dell’umidità, specialmente al Centro-Nord, dove il cielo sarà coperto da nubi basse. A essere interessate saranno soprattutto la Liguria, la Pianura Padana e la Toscana.

Al mattino torneranno le nebbie al Nord e, dalla tarda mattinata, sono attese piogge sul levante ligure e l’alta Toscana. Il resto del Paese avrà il cielo sereno o poco nuvoloso, anche se le nubi aumenteranno gradualmente nel pomeriggio lungo le regioni tirreniche.

Nonostante il freddo pungente delle prime ore della giornata, le temperature massime saranno in leggero aumento. Il vento sarà debole quasi ovunque, ma il mare tornerà a essere mosso nelle coste liguri. Da lunedì potrebbe cambiare tutto, con possibili eventi estremi.

Tornano maltempo e pioggia in tutta Italia

In settimana un fronte freddo di origine artica si abbatterà su tutta la Penisola e sarà accompagnato da piogge intense, venti di burrasca e nevicate anche a bassa quota. Un primo peggioramento del tempo si farà sentire già tra lunedì 18 e mercoledì 20 novembre, con temporali diffusi sui settori tirrenici, in particolare in Toscana, Lazio, Campania e Calabria.

Solo da giovedì 21 novembre, però, le condizioni meteo peggioreranno ulteriormente, con l’ingresso di nuove masse di aria gelida dal Nord Europa. Il freddo favorirà la formazione di un ciclone sull’Italia, che potrebbe dare origine a piogge torrenziali e nubifragi, specie al Centro-Nord. La neve potrebbe fare la sua comparsa a bassa quota su regioni come Piemonte, Lombardia e Veneto.

Venerdì 22 novembre il maltempo dovrebbe estendersi anche al Sud, con piogge e venti forti di Maestrale. Anche in questo caso è possibile immaginare che i fiumi possano esondare e che il terreno non riesca a trattenere le precipitazioni. Meglio consultare le allerte della Protezione Civile per valutare se ci si trova in un territorio a rischio idrogeologico.