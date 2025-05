Le tappe del Conclave

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Fonte: ANSA

Inizia il 7 maggio 2025 alle 10 il Conclave per l’elezione del nuovo Papa. Nella Basilica di San Pietro sarà celebrata la messa votiva ‘pro eligendo Papa’, mentre nel pomeriggio i 133 cardinali si riuniranno nella Cappella Paolina del Palazzo Apostolico, da dove in processione si recheranno nella Cappella Sistina, luogo in cui si svolgeranno le votazioni.