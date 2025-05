Chi sarà il nuovo Papa dopo Bergoglio, i papabili fra i cardinali

Gli occhi del mondo sono puntati su Piazza San Pietro, per il conclave che porterà all'elezione del nuovo Papa. Il successore di Francesco raccoglierà un'eredità importante: se Karol Wojtyla è stato il pontefice della riconciliazione fra Occidente e blocco orientale, Jorge Mario Bergoglio è stato il Papa che più di ogni altro ha cercato di spingere il Nord del mondo ad accogliere il dolore del Sud. Mentre, come è noto, le prime votazioni del conclave sono di tipo interlocutorio e si traducono spesso in una fumata nera, i veri giochi iniziano dalla terza votazione in poi. E intanto impazza il "toto-papa": bookmaker ed esperti dicono la loro su chi potrebbe essere il nuovo Vicario di Cristo.