Inaugurato a Grosseto il parco solare Sorgenia: 32 MW di potenza, energia per 22.000 famiglie e 28.000 tonnellate di CO₂ evitate ogni anno in Toscana

Il parco fotovoltaico Sorgenia a Grosseto

Il 27 giugno 2025, nel comune di Grosseto, è stato ufficialmente inaugurato uno dei più importanti impianti fotovoltaici della Toscana. Il parco solare, sviluppato da Sorgenia, rappresenta un significativo avanzamento nella produzione di energia rinnovabile della regione. L’impianto si trova in località Strillaie, su un’area di 40 ettari adiacente all’ex discarica, ritenuta idonea dalla Regione Toscana.

Un impianto ad alta efficienza energetica

Il nuovo parco fotovoltaico ha una potenza installata di 32 MW ed è progettato per produrre annualmente 58 GWh di energia solare, una quantità sufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico di circa 22mila famiglie. Grazie a questa produzione, si prevede una riduzione delle emissioni di CO2 pari a oltre 28mila tonnellate l’anno.

L’impianto utilizza oltre 56mila moduli fotovoltaici bifacciali a inseguimento mono-assiale, una tecnologia che consente di catturare sia la luce diretta che quella riflessa dal terreno, migliorando l’efficienza di produzione anche in condizioni di luce non ottimali. Questi moduli, più sensibili alla luce rispetto ai pannelli tradizionali, permettono una produzione di energia superiore di circa un’ora al giorno in più.

Controllo, previsione e ottimizzazione

All’interno del parco è stato installato un centro di monitoraggio e controllo che invia ogni 15 minuti alla sede centrale di Sorgenia (l’Energy Factory) i dati relativi alla produzione e all’irraggiamento solare. Queste informazioni vengono elaborate dall’area Forecasting, che utilizza algoritmi di machine learning per prevedere la produzione futura e adattare l’erogazione di energia in modo da garantire l’equilibrio del sistema elettrico nazionale.

Integrazione con il territorio e soluzioni smart

Il progetto di Sorgenia è stato realizzato in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Grosseto e con la Regione Toscana. Grande attenzione è stata riservata all’inserimento ambientale dell’impianto: lungo tutto il perimetro sono state piantate essenze autoctone, con l’obiettivo di creare un contesto paesaggistico compatibile e resiliente.

Inoltre il progetto ha incluso la realizzazione di un impianto di illuminazione smart lungo la pista ciclabile che collega la città al lido di Marina di Grosseto. Grazie a sensori intelligenti, i lampioni si accendono solo al passaggio di pedoni o ciclisti, con un risparmio energetico stimato del 50% rispetto ai sistemi tradizionali.

Il ruolo della Toscana nella transizione energetica

Con l’entrata in funzione del nuovo parco solare di Sorgenia, la capacità fotovoltaica installata in Toscana registra un ulteriore incremento significativo. La regione gioca un ruolo importante nella transizione energetica nazionale, contribuendo alla crescita della produzione di energia da fonti rinnovabili e alla riduzione delle emissioni climalteranti.

L’impianto di Grosseto rappresenta un esempio concreto di come sia possibile coniugare innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e collaborazione istituzionale per raggiungere obiettivi di lungo termine nel settore energetico.