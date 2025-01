Fonte: IPA / Lippy Links Rose Villain (a sinistra) e Sia Nasios (a destra).

Scoppia il caso Good Villain, il brand di make up di Rose Villain. La cantante, che salirà sul palco del Festival di Sanremo 2025, è finita nella bufera per il (ancora presunto) caso di plagio di contraffazione di un prodotto. Ad accusarla è un’azienda australiana , che ha brevettato un innovativo connettore per tenere insieme rossetto e matita labbra.

Raggiunta da QuiFinanza, la fondatrice di Lippy Links ha rilasciato una dichiarazione in cui, senza mezzi termini, dice di essere stata copiata, “senza il mio consenso o una collaborazione” dall’artista italiana ed esprimendo la sua profonda delusione per quanto avvenuto.

Rose Villain è sotto accusa per The Bff, il connettore lip combo della sua linea beauty Good Villain. Come fatto notare via social da Sia Nasios, l’imprenditrice dietro Lippy Links, i due prodotti sono molto simili. Il brand australiano non vende cosmetici e la sua fondatrice ha inventato l’accessorio per le clienti di Kylie Jenner.

Il prodotto di Rose Villain è un plagio? Guardando il render di Lippy Links depositato all’ufficio brevetti australiano e presente sul sito ufficiale della start up, è difficile non notare le somiglianze. Spetterà però ai giudici, qualora la vicenda dovesse andare in tribunale, stabilire se la cantante italiana sia innocente o meno.

A QuiFinanza l’imprenditrice Sia Nasios ha dichiarato:

Lippy Links è un progetto in cui ho messo tutto il mio cuore e la mia anima, creando un prodotto che è al tempo stesso innovativo e pratico per gli appassionati di bellezza di tutto il mondo. È per questo che è stato così profondamente deludente vedere un altro brand prendere il mio design e rivendicarlo come proprio, senza il mio consenso o una collaborazione. L’hanno completamente copiato! I creatori originali meritano rispetto ed è importante difendere il duro lavoro e l’impegno che servono per sviluppare qualcosa di nuovo. Sono grata per il supporto che ho ricevuto dalla beauty community e dai miei clienti: significa tutto per me mentre affronto questa situazione e continuo a condividere Lippy Links con il mondo.

Qua il testo originale in lingua inglese: