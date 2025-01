Fonte: ANSA La cantante Rose Villain accusata di plagio da Lippy Links.

Nei giorni scorsi la cantante Rose Villain ha presentato ufficialmente il suo nuovo beauty brand, Good Villain Beauty, che tra gli articoli di punta della collezione ha un innovativo connettore per la lip combo, chiamato “The BFF”, un accessorio progettato per tenere insieme balsamo labbra e matita labbra in un unico strumento pratico. Tuttavia sembra che l’idea non sia del tutto originale. Il brand australiano Lippy Links, specializzato nella creazione di connettori simili per prodotti per le labbra, ha accusato Good Villain Beauty di aver copiato il proprio design.

Il prodotto “The BFF” al centro dell’accusa

In un post su Instagram, l’imprenditrice dietro Lippy Links ha denunciato la somiglianza tra il suo prodotto e quello lanciato da Rose Villain, rivelando che i suoi avvocati stanno già avviando le necessarie azioni legali per tutelare i diritti del marchio: “Mi hanno appena informata che un marchio italiano chiamato Good Villain, di proprietà di Rose Villain, ha rubato il design di Lippy Links”, ha affermato Sia Nasios, fondatrice di Lippy Links in un reel, “i miei avvocati stanno già prendendo provvedimenti”.

Raggiunta da QuiFinanza per una dichiarazione ufficiale, Sia Nasios ha accusato Rose Villain.

La somiglianza tra i due prodotti è in effetti evidente, essendo entrambi della stessa forma, dimensione e addirittura colore. Il prodotto al centro delle accuse permette di tenere insieme prodotti come il rossetto e la matita labbra. Il brand australiano è pensato per i prodotti di Kylie Jenner. In un post pubblicato sulla pagina Instagram di Lippy Links, Rose Villain viene accusata di aver copiato il design del prodotto, che risulta esattamente identico al brevetto di Lippy Link.

“Le somiglianze tra il loro prodotto, The BFF e Lippy Links sono innegabili. Dalla progettazione alla funzione, è chiaro che non è un caso ma una copia diretta. Lippy Links è il risultato di 5 anni di duro lavoro, ricerca e dedizione per creare qualcosa di innovativo per gli amanti della bellezza. Le persone hanno affermato che @rosevillain sta lavorando al loro prodotto da 2 anni, ma questo come spiega il fatto che ogni dettaglio di The BFF assomiglia esattamente a Lippy Links? La verità è semplice: mi hanno copiato”, si legge ancora in un post sui social.

Lippy Links è un marchio fondato 5 anni fa da Sia Nasios, una ragazza australiana che ha deciso di creare un oggetto in grado di tenere uniti prodotti di bellezza come rossetto, matita per le labbra, lip gloss e ogni altro tipo di prodotto cilindrico.

Sul profilo Instagram di Lippy Links sono presenti varie foto del prodotto all’opera e, nonostante la pagina abbia appena 2mila follower, la fondatrice Sia è molto presente sui social per sponsorizzare la sua creazione. Sul sito viene venduto il box da 5 pezzi a 24 dollari australiani (pari a 14 euro).

La risposta di Rose Villain

La notizia ha suscitato reazioni contrastanti sui social media. Mentre alcuni fan difendono Rose Villain, sostenendo che le somiglianze potrebbero essere semplici coincidenze, altri chiedono chiarimenti immediati. Al momento, la cantante non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alle accuse, lasciando il pubblico in attesa di una sua risposta.