La provincia con la migliore qualità della vita in Italia è Bergamo: crisi per le grandi città, sprofonda il Sud

Fonte: 123RF Vista di Bergamo

Bergamo è la provincia più vivibile d’Italia secondo l’ultima classifica sulla qualità della vita del Sole 24 Ore, per la prima volta nella storia. La città lombarda ha superato Trento e Bolzano, che tradizionalmente ottengono ottimi risultati, brillando particolarmente nelle categorie ambiente e servizi e demografia e società.

La classifica segnala anche un calo generalizzato della qualità della vita nei grandi centri urbani. La regione con il risultato migliore è il Nordovest, mentre continua a essere in coda il Sud, nonostante un leggero miglioramento delle condizioni di vita dal punto di vista economico.

La classifica della qualità della vita, vince Bergamo

Come ogni anno Il Sole 24 Ore ha pubblicato la classifica sulla qualità della vita nelle varie province italiane. La ricerca analizza sei ambiti, a cui viene assegnato un punteggio da 0 a 1.000 per ogni città: affari e lavoro, giustizia e sicurezza, demografia e società, ambiente e servizi, cultura e tempo libero. Il punteggio viene assegnato sia tramite sondaggi che tramite analisi dei dati.

A prevalere quest’anno, pur senza classificarsi prima in nessuna categoria, è Bergamo. Negli ultimi anni la provincia lombarda ha continuato a migliorare la propria posizione in classifica, riprendendosi dal 52esimo posto del 2020, dovuto alla pandemia. I risultati migliori li ottiene in ambiente e servizi, terzo posto assoluto, ma fa segnare grandi miglioramenti nelle categorie demografia e società (31 posizioni guadagnate) e giustizia e sicurezza (19 posizioni guadagnate).

La classifica delle prime 10 posizioni recita:

Bergamo

Trento

Bolzano

Monza e Brianza

Cremona

Udine

Verona

Vicenza

Bologna

Ascoli Piceno

Tutte fuori dalla top 10 le grandi città. Milano è 12esima, prima tra i centri urbani con la popolazione più numerosa. Torino è 58esima, Roma è 59esima, Napoli è penultima. Il Sud è la zona con i posizionamenti peggiori. Le province meridionali occupano tutte le ultime posizioni dall’80esima in giù. La migliore è Cagliari, al 44esimo posto.

Tutte le migliori province per ogni categoria

Ogni categoria ha poi una sua classifica particolare, che premia alcune province per diversi aspetti della qualità della vita. Dal punto di vista della ricchezza personale e dei consumi è Biella a prevalere, seguita da Lecco e Cremona. Ultima Napoli, con Salerno e Crotone a completare le tre posizioni di coda. Nella categoria affari e lavoro si distinguono le grandi città, con Milano prima e Roma seconda, mentre completa il podio Trieste. Taranto, Caltanissetta e Crotone sono le ultime tre.

Per quanto riguarda la giustizia e la sicurezza, a vincere è Ascoli Piceno, seguita da Lecco e Como. Grandi città in difficoltà in questo ambito, con Firenze ultima, seguita da Milano e Napoli. Su demografia e società vince invece Bolzano, con la Lombardia che si prende il resto del podio, diviso tra Monza e Brianza e Milano. Enna, Sud Sardegna e Isernia chiudono la classifica.

La classifica per l’ambiente e i servizi premia nuovamente la Lombardia, con Brescia prima e Bergamo terza, separate dal secondo posto di Trento. Ancora il Sud a chiudere la lista, con Caserta, Palermo e Reggio Calabria. Trieste vince invece per cultura e tempo libero, seguita da Rimini e Firenze. Sono in questo caso Matera, Brindisi ed Enna a essere in coda.