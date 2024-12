Fonte: ANSA Foto d'archivio di una via allagata a Roma: potrebbe accadere nel week-end.

Week-end instabile a causa della perturbazione di Santa Lucia che sta interessando tutto il Paese, con giornate all’insegna del maltempo e dei temporali improvvisi. Sia sabato 14 che domenica 15 dicembre sono attese pioggia e neve in diverse regioni a causa di una corrente fredda dal Nord Europa.

Intanto la Protezione Civile ha diramato per diversi territori l’allerta gialla per temporali e per rischio idrogeologico per tutta la giornata di sabato. Sono in tutto 6 le regioni interessate. Vediamo che tempo fa e quali sono le zone in cui potrebbero verificarsi disagi nel fine settimana.

Allerta gialla per rischio temporali in 3 regioni

L’allerta gialla per rischio temporali indica la possibilità che si verifichino temporali intensi che potrebbero causare fenomeni localizzati di forte intensità come piogge abbondanti, raffiche di vento e allagamenti. È stata diramata per 3 regioni:

Basilicata (Basi-A2, Basi-D, Basi-C);

Calabria (Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale);

Umbria (Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere).

Allerta gialla per rischio idrogeologico in 5 regioni

L’allerta gialla per rischio idrogeologico indica che potrebbero verificarsi criticità legate a frane, smottamenti, esondazioni di corsi d’acqua minori e alluvioni a causa delle abbondanti precipitazioni. È stata diramata per 5 regioni:

Calabria (Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale);

Campania (Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento);

Lazio (Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene);

Puglia (Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno);

Umbria (Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere).

Che tempo fa sabato 14 dicembre

Sabato il cielo sarà coperto su gran parte d’Italia. Al Nord la pioggia sarà concentrata solo sulla Liguria, mentre qualche fiocco di neve potrà cadere sull’Appennino ligure e sulle Alpi Marittime. Le condizioni miglioreranno già dalla tarda mattinata, con delle schiarite.

Al Centro e al Sud, invece, le piogge saranno più diffuse, particolarmente lungo le regioni tirreniche, dove si potranno verificare anche dei temporali. Nel pomeriggio il sole farà capolino tra Puglia e Basilicata ionica.

In Sardegna e in Sicilia si assisterà a qualche pioggia isolata, ma solo nelle prime ore della mattina, con un miglioramento nel corso della giornata.

Le previsioni meto di domenica 15

Domenica il tempo si stabilizzerà anche al Nord, con cieli limpidi e sereni per buona parte della giornata. Anche al Centro il miglioramento sarà evidente tra la tarda mattina e il pomeriggio, con cieli via via più tersi.

Al Sud e in Sicilia le condizioni meteo rimarranno instabili, con nubi diffuse e rovesci sparsi, soprattutto lungo le coste del basso Tirreno e del basso Adriatico. Sulla Sardegna il mattino sarà ancora nuvoloso, ma nel pomeriggio il sole avrà la meglio e non si prevedono piogge.