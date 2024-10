Secondo le previsioni meteo, torna il caldo in quasi tutta Italia nel week-end del 26 e del 27 ottobre, ma si temono nuove esondazioni e frane in tre regioni

Fonte: ANSA Si temono ancora inondazioni in Piemonte e in altre due regioni.

Estate di San Martino in anticipo sull’Italia, con un’inaspettata ondata di bel tempo e temperature ben al di sopra la media stagionale al Centro e al Sud nella giornata di sabato e poi su tutta la Penisola in quella di domenica. Intanto per la prima parte del week-end sono è stata diramata l’allerta meteo in diverse regioni.

Vediamo per quali territori scatta lo stato di allarme della Protezione Civile per la giornata del 24 ottobre 2024 e che tempo fa nel fine settimana, con l’effimero ritorno del caldo estivo e punte di 28 °C su gran parte del Paese.

Allerta arancione in Emilia-Romagna, Liguria e Piemonte

Allerta arancione (moderata criticità) per rischio idraulico, che indica la possibilità che possano esondare fiumi e canali, nei seguenti territori:

Emilia-Romagna – Alta collina piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Collina bolognese, Collina emiliana centrale, Costa ferrarese, Montagna bolognese, Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Pianura bolognese, Pianura modenese, Pianura piacentino-parmense, Pianura reggiana, Pianura reggiana di Po.

L’allerta arancione per rischio temporali è stata invece diramata in due regioni:

Emilia-Romagna – Alta collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense;

Liguria – Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente.

La Protezione Civile ha anche attivato l’allerta arancione per rischio idrogeologico, per la possibilità che si verifichino frane e smottamente, in:

Emilia-Romagna – Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese, Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense;

Liguria – Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante;

Piemonte – Belbo e Bormida, Scrivia.

Rimane dunque alta l’attenzione per il rischio alluvione in Emilia-Romagna e per quantità elevate di pioggia in Liguria.

Allerta gialla della Protezione Civile diramata in cinque regioni

L’allerta gialla (che identifica una criticità ordinaria) per rischio idraulico è stata diramata per altri territori delle regioni già coinvolte nell’allerta arancione, ma non solo:

Emilia-Romagna – Alta collina romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Costa romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese;

Piemonte – Belbo e Bormida, Cervo e Chiusella, Pianura Torinese e Colline, Scrivia, Val Sesia, Valli Orco, Lanzo e Sangone;

Veneto – Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Allerta gialla per rischio temporali in:

Emilia-Romagna – Bassa collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense;

Liguria – Bacini Liguri Marittimi di Ponente.

Il livello di allerta giallo per rischio idrogeologico è stato attivato in:

Emilia Romagna – Alta collina romagnola, Bassa collina piacentino-parmense, Collina bolognese, Collina emiliana centrale, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense;

Lombardia – Appennino pavese, Bassa pianura occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Nodo Idraulico di Milano;

Piemonte – Belbo e Bormida, Cervo e Chiusella, Pianura Cuneese, Pianura Torinese e Colline, Scrivia, Toce, Valle Tanaro, Val Sesia, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale.

Estate di San Martino in anticipo: quando arriva il bel tempo

L’Estate di San Martino si verifica in genere attorno all’11 novembre, a ridosso delle celebrazioni per il santo, quando l’Italia e altre regioni dell’emisfero settentrionale sperimentano un breve ritorno a temperature miti dopo i primi freddi autunnali.

La Indian Summer, come è nota nei Paesi anglofoni, è spesso legata all’espansione di un’area di alta pressione che porta stabilità atmosferica. Quest’anno arriverà con due settimane di anticipo, a ridosso di questo ultimo week-end di ottobre.

Finalmente avremo un po’ di respiro dal maltempo che ha caratterizzato le scorse settimane, con un progressivo miglioramento delle condizioni meteo e l’arrivo di un anticiclone sull’Italia. Vediamo nel dettaglio che tempo fa questo fine settimana, come spiegato dall’Aeronautica Militare.

Le previsioni meteo del week-end del 26 e del 27 ottobre 2024

Sabato 26 ottobre sarà caratterizzato da cieli coperti al Nord, in Toscana e in Sardegna, con precipitazioni abbondanti in Liguria e nelle pianure di Piemonte e Lombardia. Le piogge saranno meno intense a Nord-Est, sull’Emilia-Romagna e la Toscana, ma potrebbero verificarsi temporali isolati soprattutto sulla parte meridionale della Sardegna. Nel resto del Paese, il cielo sarà prevalentemente sereno con qualche nuvola innocua.

Domenica 27 ottobre le condizioni resteranno simili, con piogge persistenti nel Piemonte, in Valle d’Aosta, in Liguria e nella parte occidentale della Lombardia. Sono attesi temporali sparsi sulla Sardegna e, verso la serata, lungo le coste della Toscana e dell’alto Lazio. Anche la Pianura Padana orientale e la Sicilia occidentale potrebbero sperimentare rovesci in serata. Altrove il cielo sarà più sereno o con lievi velature.

Per l’inizio della settimana di Halloween, dal 28 ottobre al 3 novembre, una leggera instabilità ciclonica coinvolgerà la Sardegna e le regioni tirreniche centrali. Porterà a piogge superiori alla media stagionale in queste aree, mentre il resto del Paese beneficerà di una maggiore stabilità grazie alla permanenza dell’alta pressione. Le temperature saranno generalmente più alte, come già accennato.