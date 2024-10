Hera ha attivato la raccolta straordinaria dei materiali casa per casa nei territori colpiti dall’alluvione. Come funziona

Garage, cantine e negozi sono stati sommersi da acqua e fango in questi ultimi giorni, con i soccorsi impegnati senza sosta per liberare le abitazioni allagate. Per questo, Hera, azienda che gestisce i servizi ambientali, idrici ed energetici a Bologna, ha avviato le operazioni di pulizia e smaltimento di mobili e rifiuti nel territorio dell’Emilia-Romagna.

I cittadini di Bologna e delle aree metropolitane colpite dall’alluvione possono quindi posizionare i materiali danneggiati davanti alle loro case per essere così ritirati e smaltiti al meglio. I dettagli su priorità, tempi e modalità di ritiro da parte dei mezzi operativi sono concordati con i Comuni e la Protezione Civile, seguendo le specifiche ordinanze locali.

Raccolta dei rifiuti casa per casa, ecco dove

Il servizio è attivo a Bologna e nei comuni di San Lazzaro di Savena, Casalecchio di Reno, Zola Predosa, Valsamoggia, Pianoro, Castenaso, Budrio, Ozzano dell’Emilia, Monterenzio e nelle aree colpite dal maltempo di recente come Modena e paesi limitrofi (Formigine, Castelfranco Emilia e Castelnuovo Rangone) e Cesenatico.

I cittadini sono invitati a collocare i materiali danneggiati dall’alluvione sulla strada, direttamente davanti alle proprie abitazioni. Questa operazione può essere effettuata senza limiti di quantità e non è necessaria alcuna prenotazione. È fondamentale, tuttavia, seguire alcune raccomandazioni per facilitare le operazioni di ritiro da parte dei mezzi operativi. Si consiglia di ridurre il più possibile l’ingombro, in modo da garantire un passaggio agevole per i veicoli e il personale coinvolto.

Inoltre, è importante separare gli apparecchi elettrici ed elettronici dagli altri tipi di rifiuti, così da per prevenire eventuali rischi di esplosione e incendio, si raccomanda di esporre separatamente le bombole del gas e i dispositivi contenenti batterie, come i telefoni cellulari, dagli altri materiali. Adottare queste precauzioni contribuirà a garantire la sicurezza di tutti durante le operazioni di rimozione dei rifiuti danneggiati.

Per le emergenze sui territori serviti, il Gruppo Hera ricorda i numeri del pronto intervento, attivi 24 ore su 24, tutti i giorni:

Acqua e fognature: 800 713 900

Gas: 800 713 666

Teleriscaldamento: 800 713 699

Elettricità: 800 999 010

Per informazioni sulle aperture delle stazioni ecologiche e degli sportelli clienti, è possibile contattare il numero verde:

800 999 500 per le famiglie

800 999 700 per le aziende

Inoltre, sono sempre disponibili i servizi online e l’app My Hera.

L’acqua nei rubinetti è potabile?

Hera poi rassicura i cittadini riguardo alla qualità dell’acqua fornita dalla rete idrica, confermando che essa è completamente potabile e conforme agli standard di sicurezza. Tuttavia, in seguito a eventi calamitosi come quello attuale, si possono verificare situazioni specifiche e localizzate, come rotture delle tubazioni o anomalie temporanee.

Questi eventi potrebbero dar luogo a una leggera colorazione rossastra o a una torbidità nell’acqua, ma tali fenomeni non compromettono la potabilità dell’acqua e non presentano alcun rischio per la salute pubblica.

Hera invita la cittadinanza a mantenere la calma e a continuare a utilizzare l’acqua per le proprie esigenze quotidiane. Per qualsiasi informazione o chiarimento, è sempre possibile contattare il numero di Pronto Intervento Hera per le reti idriche, disponibile 24 ore su 24, al numero 800 713 900. Gli operatori sono pronti a fornire assistenza e supporto in caso di necessità, garantendo così un servizio efficace e tempestivo per la comunità.