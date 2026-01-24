Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

La classifica delle multe stradali nel 2025

Secondo i dati elaborati dal Codacons sulla base delle rilevazioni Siope, nel 2025 gli enti locali italiani hanno incassato complessivamente 1,89 miliardi di euro da sanzioni per violazioni del Codice della strada. Si tratta di una riduzione del 4,4% rispetto al 2024, quando gli introiti avevano toccato quota 1,98 miliardi, ma il livello resta comunque molto elevato. Negli ultimi cinque anni, dal 2021 al 2025, gli italiani hanno versato complessivamente 8,5 miliardi di euro per sanzioni stradali. Rapportando questa cifra all’intera popolazione, il conto medio è pari a circa 142 euro a cittadino, includendo anche chi non guida.

Lombardia leader degli incassi

La Lombardia si posiziona al primo posto per incassi complessivi, con 455,8 milioni di euro raccolti nel 2025. Il dato è più che doppio rispetto alla Toscana, seconda in classifica con 208 milioni di euro, e nettamente superiore a quello dell’Emilia-Romagna, che si colloca al terzo posto con 192 milioni. All’estremo opposto si trova la Valle d’Aosta, che registra appena 2,7 milioni di euro di proventi da sanzioni. Una distanza che riflette differenze demografiche, di traffico e di densità urbana, ma anche scelte amministrative diverse sul controllo della circolazione.

Rispetto allo scorso anno, la Calabria registra la contrazione più marcata degli incassi, con un calo del 14,4%. Seguono il Lazio, che perde il 12,3%, e la Sicilia con una riduzione dell’8,5%. In controtendenza si muove il Molise, che fa segnare un incremento del 62,9%, passando da 2,4 a 4 milioni di euro. Crescono anche Sardegna e Abruzzo, rispettivamente con aumenti del 22% e del 19%. Tra le grandi città, la flessione più evidente riguarda Bari, che perde il 25,4%, Palermo con un calo del 19,5% e Roma, che chiude l’anno con un -18,5%. Firenze, invece, va controcorrente e registra un aumento del 4,1%.

Milano la città con più introiti da multe stradali

Guardando ai singoli comuni, il primato resta nelle mani di Milano. Nel 2025 il capoluogo lombardo ha incassato 169,7 milioni di euro in multe stradali. Seguono Roma con 118,7 milioni e Firenze con 64 milioni di euro. Si tratta di cifre che, da sole, superano l’intero gettito annuo di molte regioni più piccole.

I piccoli comuni, sotto i 5 mila abitanti, hanno invece raccolto complessivamente 105 milioni di euro. Salgono a 137 milioni gli incassi dei Comuni tra i 5 e i 10 mila residenti, mentre quelli tra 10 e 20 mila abitanti arrivano a quasi 187 milioni. La fascia che garantisce il maggior gettito resta quella dei comuni tra 20 e 60 mila abitanti, con 325 milioni di euro, seguita da quelli tra 60 e 250 mila abitanti, che si attestano a quota 310 milioni.

Autovelox e Codice della strada, cosa pesa sulle multe stradali

Secondo il Codacons, il rallentamento degli incassi non è riconducibile principalmente alle modifiche introdotte dal nuovo Codice della strada nel dicembre 2024. A pesare maggiormente sarebbero stati i limiti più stringenti sull’installazione degli autovelox entrati in vigore da giugno e, soprattutto, lo spegnimento di numerosi dispositivi su tutto il territorio nazionale.

Il blocco è arrivato dopo le sentenze della Cassazione che hanno dichiarato nulle le sanzioni elevate con apparecchi non omologati. Una questione che resta ancora aperta e che ha inciso in modo significativo sui proventi, in particolare nei grandi centri urbani.