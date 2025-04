Ferrero è l’italiano più ricco secondo la classifica Forbes dei miliardari

Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Fonte: Getty Images Giovanni Ferrero è l'uomo più ricco in Italia

La classifica Forbes 2025 spalanca il sipario sul palcoscenico dorato delle grandi ricchezze globali, confermando Giovanni Ferrero come primo italiano in classifica, anche se soltanto al 41esimo posto su scala mondiale. Seguono Andrea Pignataro, in forte crescita, e l’emergente Giancarlo Devasini. Sul fronte internazionale, Elon Musk scalza nuovamente tutti, riprendendosi la vetta davanti a Mark Zuckerberg e Jeff Bezos, in una gara dominata dalla tecnologia e da miliardi che crescono a vista d’occhio.

Ferrero guida la classifica dei più ricchi in Italia

Nonostante l’Italia non riesca a posizionare nessuno tra i primissimi della graduatoria globale, Giovanni Ferrero resta il nome di punta nazionale con un patrimonio di circa 38,2 miliardi di dollari. L’imprenditore dolciario mantiene la leadership italiana, ma scivola a livello internazionale a causa dell’ascesa vertiginosa di altri patrimoni. Alle sue spalle, cresce significativamente Andrea Pignataro, fondatore del colosso fintech Ion Group, con una fortuna personale salita a 34,2 miliardi di dollari.

Sorprendente balzo in avanti per Giancarlo Devasini, ex medico e ora leader nel settore criptovalute, con un patrimonio più che raddoppiato a 22,4 miliardi di dollari. Restano saldi nella top ten italiana Giorgio Armani (11,8 miliardi), Paolo Ardoino, ceo di Tether, con 9,5 miliardi, e Piero Ferrari, erede dell’omonima casa automobilistica, che registra un aumento delle proprie ricchezze a 9,2 miliardi.

Completano la lista italiana Francesco Gaetano Caltagirone, attivo nell’edilizia e nell’editoria, che raggiunge 8,2 miliardi, Massimiliana Landini Aleotti con 7,2 miliardi, Miuccia Prada, pilastro della moda italiana che non si è venduta alle multinazionali, che tocca i 6,6 miliardi, e Nicoletta Zampillo con un patrimonio equivalente.

Top 10 dei miliardari italiani

Giovanni Ferrero – 38,2 miliardi; Andrea Pignataro – 34,2 miliardi; Giancarlo Devasini – 22,4 miliardi; Giorgio Armani –11,8 miliardi; Paolo Ardoino – 9,5 miliardi; Piero Ferrari – 9,2 miliardi; Francesco Gaetano Caltagirone – 8,2 miliardi; Massimiliana Landini Aleotti & family – 7,2 miliardi; Miuccia Prada – 6,6 miliardi; Nicoletta Zampillo – 6,6 miliardi.

Cresce il numero dei miliardari grazie alla ripresa del tech

Quest’anno il numero complessivo dei miliardari mondiali ha toccato quota 3.028, segnando un primato storico con un patrimonio aggregato di oltre 16.100 miliardi di dollari. Questo aumento riflette principalmente la forte ripresa dei mercati azionari, specialmente nel settore tecnologico, determinando un incremento considerevole delle fortune personali di numerosi imprenditori tech.

La classifica mondiale, Elon Musk è il più ricco del mondo

A livello mondiale la competizione per la prima posizione vede protagonista, senza sorprese, Elon Musk. Il fondatore di Tesla e SpaceX riconquista la cima dopo una parentesi di due anni al secondo posto, raggiungendo il sorprendente patrimonio di 342 miliardi di dollari. Il suo patrimonio ha beneficiato enormemente dell’impennata delle azioni Tesla e dei successi commerciali di SpaceX.

Mark Zuckerberg, ceo di Meta, ha scalato posizioni importanti piazzandosi secondo con 216 miliardi, seguito a breve distanza da Jeff Bezos, fondatore di Amazon, con 215 miliardi. Larry Ellison, fondatore di Oracle, e Bernard Arnault, patron di Lvmh, occupano rispettivamente la quarta e la quinta posizione, con 192 e 178 miliardi di dollari. Insomma, le prime posizioni sono abbastanza intuitive, dato che troviamo sempre gli stessi nomi.

Rientrano in top ten Warren Buffett con 154 miliardi, Larry Page con 144 miliardi e Sergey Brin con 138 miliardi, entrambi beneficiari del successo di Alphabet. Chiudono la classifica mondiale Amancio Ortega, fondatore di Inditex, che possiede Zara, Bershka, Pull&Bear e Stradivarius, con 124 miliardi e Steve Ballmer, ex ceo di Microsoft e proprietario della squadra Nba Los Angeles Clippers, con un patrimonio di 118 miliardi.

Top 10 dei miliardari mondiali