Maltempo in arrivo, quali sono le zone a rischio

Nato a Spoleto, dopo una laurea in Storia e una parentesi in Germania, si è stabilito a Milano. Ha avuto esperienze in radio e in TV locali e Nazionali. Racconta la società, con un focus sulle tematiche ambientali.

Due vortici ciclonici si avvicinano all’Italia, portando con sé un periodo di maltempo caratterizzato da rovesci, temporali e grandine. Questi vortici, di natura diversa, si fonderanno in uno solo, causando un’instabilità atmosferica su gran parte della Penisola. Tuttavia, secondo gli esperti del meteo, quest’anno potrebbe essere più caldo del 2022 e uno dei più caldi della storia.

Lunedì, i temporali si concentreranno principalmente sulle zone alpine, prealpine e sull’Appennino meridionale, arrivando fino alla pianura piemontese e lombarda. Martedì, i temporali si estenderanno alle zone interne e montuose del Nord e del Centro-Sud, con possibilità di temporali anche lungo la costa toscana. Le temperature subiranno una lieve diminuzione, ma rimarranno all’interno delle medie stagionali. Tra mercoledì e giovedì, il maltempo raggiungerà il culmine, con temporali forti, grandine e colpi di vento, soprattutto nelle regioni centro-meridionali. Tuttavia, a partire da venerdì, il tempo migliorerà gradualmente in tutto il Paese, con un aumento delle temperature e un ritorno al sole. È consigliabile seguire attentamente le previsioni meteorologiche e adottare le precauzioni necessarie per affrontare questo periodo di maltempo.

Due vortici in avvicinamento: previsto maltempo con pioggia e grandine

Come abbiamo visto, dopo il maltempo che ha colpito alcune Regioni nell’ultima settimana, l’Italia si prepara ad affrontare una fase di maltempo a causa dell’avvicinamento di due vortici ciclonici che si fonderanno in uno solo. Questi vortici, di natura diversa, porteranno rovesci e temporali anche forti su gran parte della Penisola. Uno dei cicloni proviene dall’oceano Atlantico ed è di matrice sub tropicale, mentre l’altro ha origini artiche e si è spinto verso l’Europa centrale. Questa combinazione di forze atmosferiche causerà un’instabilità indiretta sull’Italia durante i prossimi giorni.

Nella giornata di lunedì, i temporali saranno presenti soprattutto sulle zone alpine e prealpine, con possibilità di estendersi fino alla pianura piemontese e lombarda, e sull’Appennino meridionale. Non saranno solo temporali diurni, ma si verificheranno anche nel corso della serata e della notte. I litorali, invece, godranno di maggior soleggiamento. Martedì, invece, i temporali si estenderanno in modo diffuso sulle zone interne e montuose del Nord e del Centro-Sud, con possibilità di temporali anche lungo la costa toscana. Le temperature subiranno una lieve diminuzione, ma si manterranno all’interno delle medie stagionali.

Meteo tra mercoledì e giovedì: maltempo con forti temporali

Tra mercoledì e giovedì, il vortice ciclonico si posizionerà sull’Italia, soprattutto sul Tirreno centro-meridionale, e sarà in questo periodo che il maltempo raggiungerà il suo culmine. Sono attesi temporali anche forti, accompagnati da grandine e colpi di vento, principalmente nelle regioni centro-meridionali, ma anche in modo meno incisivo in alcune aree del Nord. Questa marcata instabilità sarà accompagnata da un calo delle temperature, che scenderanno al di sotto delle medie stagionali.

come detto, a partire da venerdì, il vortice ciclonico si allontanerà, lasciando spazio a un’atmosfera più anticiclonica. Il tempo migliorerà sensibilmente in tutto il Paese, con prevalenza di sole e un graduale aumento delle temperature in vista del weekend.

In conclusione, se per quanto riguarda l’estate si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni ad agosto, l’Italia nei prossimi giorni si prepara ad affrontare un periodo di maltempo a causa dell’avvicinamento di due vortici ciclonici che si fonderanno, portando temporali, grandine e un calo delle temperature. Tuttavia, verso la fine della settimana, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo con un ritorno del sole.