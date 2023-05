Meteo, che tempo farà davvero a giugno, luglio e agosto

Alle incertezze di giugno si contrappongono le quasi certe elevate temperature di luglio e agosto 2023 . Giulio Betti sottolinea come gli italiani assisteranno a un crescendo termico, a partire soprattutto dalla seconda metà del settimo mese. La media sarà superata in maniera costante, ben più frequente di giugno, per poi toccare delle vette fuori standard ad agosto . E per quanto riguarda la pioggia? Le precipitazioni saranno nella norma.

Avremo un’ultima ondata primaverile e come sarà l’estate 2023 sul fronte meteo? In merito si è espresso Giulio Betti , ben noto meteorologo e climatologo presso LaMMA, Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale, e Istituto di Biometeorologia del Cnr. Proviamo a offrirvi di seguito un quadro generale dei prossimi mesi, per quanto si tratta al momento di previsioni altamente indicative .

Ricordiamo come si tratti di proiezioni, che andranno aggiornate e perfezionate, per così dire, nel corso delle prossime settimane. Tutto ciò, però, offre una visione generale su ciò che l’Italia si troverà a fronteggiare in linea di massima nei prossimi tre mesi. L’estate 2023 avrà in sintesi delle temperature sopra la media, anche se al di sotto dei record dello scorso anno. Sarà un crescendo fino ai picchi di, dopo i frequenti episodi di giugno e il lento calo di luglio.

Non dovremmo andare incontro a ondate di calore nel corso del prossimo mese, considerando come l’anomalia termica, in linea generale, pare possa concretizzarsi in circa +1°C. Una media valida principalmente per le regioni del Centro-Nord Italia, con possibili superiori innalzamenti al Sud.

Differente invece il discorso per quanto concerne agosto 2023, che avrà temperature al di sopra della media in tutta la Penisola, isole comprese. Le ondate di calore potrebbero rappresentare una problematica alla quale far fronte in maniera ripetuta e costante, a differenza delle precipitazioni. Queste infatti saranno sporadiche e di scarsa intensità. Nulla di allarmante, dunque, il che rappresenta motivo di sollievo soprattutto per i territori già ampiamente colpiti e danneggiati, come l’Emilia-Romagna e non solo. Il meteo offrirà una tregua, dunque, anche per garantire i necessari tempi di ricostruzione.