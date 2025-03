“Diventare grandi”, conoscere e capire la GenZ. La decima edizione del K-Marketing Forum

Una bussola per entrare in contatto con le nuove generazioni, alla ricerca di una nuova etica, tra inclusività, coscienza, tribalismo e passioni

“Diventare grandi”, è questo il titolo (affascinante e pieno di significati) della decima edizione del K-Marketing Forum, l’unico evento B2B dedicato al family marketing e alle nuove generazioni, in programma il prossimo 18 marzo all’Hotel Nhow a Milano. Un’edizione speciale – visto l’anniversario a doppia cifra – che esplorerà il percorso di crescita culturale e comunicativa di GenAlfa e GenZ, analizzando come le nuove generazioni stiano rivoluzionando il marketing, il consumo e il mondo del lavoro.

Una giornata di incontri, conferenze, workshop per avvicinarsi ed entrare in contatto con le ragazze e i ragazzi di oggi, alle prese con uno dei passaggi fondamentali delle loro vite. Un’occasione per mettere a fuoco una visione integrata delle trasformazioni in atto, fornendo a professionisti e aziende strumenti e ispirazioni per navigare un mercato in continua evoluzione, dove il contatto con GenAlfa e GenZ rappresenta una sfida e un’opportunità uniche.

Il K-Marketing Forum 2025 si aprirà con la plenaria “Diventare Grandi: Navigare il Mondo di GenZ e GenAlfa”, a cura dei team BVA Doxa e MLD Entertainment che presenteranno dati e tendenze emergenti nei mercati dei più giovani, mettendo in luce la trasformazione del linguaggio, soprattutto digitale, e i nuovi temi e contenuti, nell’evoluzione da influencer marketing a content marketing.

A corredo, un fitto calendario di workshop per approfondire e discutere strategie innovative per comunicare con la GenZ. Tra questi, uno che seguiremo con particolare interesse perché esplora un aspetto cruciale, quello delle passioni e degli interessi delle ragazze e dei ragazzi. Alle ore 12.15 nella Sala Blu dell’Hotel Nhow è in programma “Appassionatamente GenZ. Social, CTV, digitale: il tempo libero delle nuove generazioni” a cura di V:Scuola. L’argomento è interessantissimo: come si informano, cosa guardano, quali contenuti scelgono per riempire e vivere pienamente le loro giornate (nelle pause tra scuola e compiti, sport e impegni personali, amici e famiglia). Insomma, cosa fanno nel tempo per sè le ragazze e i ragazzi della GenZ.

Un talk che ci porta nella quotidianità dei teenager, raccontati partendo dalle attività e dagli interessi che riempiono il loro tempo libero, tratti dalla ricerca Doxa Junior sui 5-16enni, e con un progetto di Virgilio Scuola che è diventato un caso di successo (“Sei un mito”, teen drama in 20 episodi sull’epica distribuito da CHILI).

Protagonisti del talk, Barbara Del Pio (Responsabile editoriale Italiaonline), Cristina Liverani (Responsabile Progetti Speciali Doxa), Filippo Arroni (Chief Sales Officer&Director CHILI Media), Valentina Camoni (Head of Strategy FUSE – Omnicom Media Group).

Il workshop Brand Jam e BVA Doxa sulla misurazione delle “collabs” introdurrà la plenaria conclusiva “Da consumatori a fan: le passioni pop delle nuove tribù”, che introdurrà una nuova mappatura delle identità di consumo, evidenziando come la cultura pop e il marketing nostalgico possano segmentare e coinvolgere tribù eterogenee, supportati da best practice delle piattaforme direct-to-consumer.

