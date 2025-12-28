Può arrivare fino a 500 euro a persona il costo per curare l'influenza, soprattutto la variante k, tra farmaci e costi indotti

iStock Quanto costa l'influenza variante k tra farmaci e costi indotti

La diffusione dell’influenza stagionale, accelerata quest’anno dalla circolazione della variante K del virus A/H3N2, non ha solo un impatto sanitario ma anche economico. Durante le festività natalizie milioni di italiani si sono trovati a gestire febbre, tosse e disturbi intestinali, spesso in contemporanea in più membri della stessa famiglia. Oltre al disagio fisico, la malattia comporta una spesa che, sommata voce dopo voce, può incidere in modo rilevante sui bilanci domestici.

Secondo le stime diffuse dall’Associazione nazionale farmaci di automedicazione (Assosalute), nella stagione 2025-2026 oltre 14 milioni di persone potrebbero essere colpite da sindromi influenzali o para-influenzali. In questo contesto, è importante capire quanto costa mediamente affrontare l’influenza che spesso rappresenta un costo notevole sul bilancio familiare.

Influenza, spesa per i farmaci fino a 60 euro a persona

Febbre alta, dolori muscolari, tosse, mal di gola sono i sintomi più frequenti dell’influenza stagionale e della sottovariante K. Nei bambini non sono rari nausea e diarrea.

Proprio questa varietà di manifestazioni spinge molte persone ad acquistare più prodotti contemporaneamente, spesso senza prescrizione medica. In particolare questa sottovariante porta anche febbre alta con picchi a 40 gradi e difficoltà ad abbassarsi.

Dal punto di vista economico, bisogna considerare in primis i farmaci da banco, tutti appartenenti alla cosiddetta fascia C, quindi non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale.

Considerando un adulto con sintomi influenzali “standard”, la spesa media può essere stimata come segue:

tra 5 e 8 euro per paracetamolo o antipiretici simili;

tra 10 e 15 euro per mucolitici o sciroppi per la tosse;

tra 7 e 10 euro per spray o pastiglie per il mal di gola;

tra 8 e oltre 30 euro per vitamine o integratori di supporto.

Già in questo caso, il conto complessivo oscilla mediamente tra 30 e 60 euro a persona.

I rincari per la variante K: si arriva a 90 euro

Se all’influenza respiratoria si aggiungono disturbi intestinali, come spesso avviene quest’anno, la spesa aumenta ulteriormente:

circa 13,50 eruo per un antidiarroico a base di loperamide;

tra 9 e 30 euro per i fermenti lattici, a seconda della marca e della formulazione;

tra 10 e 20 euro per gli antispastici per i dolori addominali.

In questi casi, il costo totale dei medicinali può facilmente superare i 70 o 90 euro per singola persona.

Le spese accesorie e i costi indotti

In molti casi l’influenza si gestisce senza visite specialistiche, ma non mancano situazioni in cui è necessario rivolgersi a un medico privato o a un pediatra, soprattutto per i bambini. Una visita privata può costare tra 50 e 100 euro.

Se si ha la “fortuna” di ammalarsi durante le feste, questo costo non viene considerato, ma in caso di influenza durante le giornale di lavoro, ci sono altre uscite da considerare. Le assenze dal lavoro, soprattutto per chi ha figli piccoli, possono generare costi indiretti significativi.

In assenza di ferie o di supporto familiare, molte famiglie ricorrono a babysitter o assistenza domiciliare. Il costo di una babysitter, per chi non può contare sui nonni, può arrivare a far lievitare la spesa complessiva fino a 400 o 500 euro nell’arco di una o due settimane, soprattutto nelle grandi città come Milano e Roma.

Quanto spende in media una persona per l’influenza

Sommando le diverse voci, è possibile stimare un costo medio indicativo:

casi lievi, senza complicazioni tra 30 e 60 euro a persona;

casi con sintomi multipli (respiratori e intestinali) tra 70 e 100 euro;

famiglie con bambini e necessità di assistenza, oltre i 300-500 euro complessivi.

Si tratta di cifre che aiutano a comprendere come l’influenza abbia un impatto economico reale, soprattutto in un periodo dell’anno già caratterizzato da spese elevate per Natale e Capodanno.