Dopo l'accordo Ita Airways-Lufthansa, Fiumicino avrà un ruolo sempre più centrale

Dopo l’approvazione della Commissione europea alla lista di modifiche presentate dal Mef, è arrivato il semaforo verde alla fusione tra Ita Airways e Lufthansa con un’operazione dal valore complessivo di 829 milioni di euro. Con questo accordo, Fiumicino avrà un ruolo cruciale, diventando l’hub per i voli per il Sud America, l’Africa e il Medio Oriente, con la possibilità che dal Centro Italia possano partire nuove rotte verso il Nord America per alleggerire gli aeroporti tedeschi.

Accordo Ita Airways-Lufthansa: il nuovo ruolo di Fiumicino

L’accordo raggiunto tra le due compagnie, porta Fiumicino ad assumere un ruolo sempre più cruciale. L’integrazione dell’aeroporto romano nel sistema multi-hub di Lufthansa porterà a una riorganizzazione dei collegamenti aerei. Verranno incrementati i voli di corto raggio destinati ad “alimentare” i voli intercontinentali di Ita Airways, con l’obiettivo di ottimizzare i flussi passeggeri.

In questo contesto, secondo il Corriere, Air Dolomiti giocherà un ruolo chiave nel portare a Fiumicino tutti quei passeggeri che poi si imbarcheranno sui collegamenti intercontinentali di Ita. Inoltre, si sta valutando una partnership con SkyAlps per coprire rotte meno frequentate, a condizione che la compagnia aerea ottenga la certificazione IOSA.

Mentre gli hub di Lufthansa a Monaco e Francoforte raggiungono la saturazione, l’aeroporto romano è destinato a diventare il fulcro delle operazioni del gruppo per l’Africa, il Medio Oriente e il Sud America. In particolare, tra le destinazioni potenziali figurano Bogotá e nuove città brasiliane, a integrazione dell’offerta già esistente per Rio de Janeiro e San Paolo. Parallelamente, è prevista una revisione delle rotte meno redditizie, con un’attenzione particolare all’Europa orientale, considerata strategica per collegamenti intercontinentali, e al segmento leisure, sempre più rilevante in termini di profittabilità.

Questa nuova centralità, infatti, potrebbe estendersi anche al Nord America, offrendo nuove rotte e alleggerendo gli aeroporti tedeschi, che vedranno transitare sempre più viaggiatori provenienti da Linate. Malpensa, invece, manterrà il suo ruolo di hub cargo ma, dopo l’abbandono di Alitalia, il suo futuro come aeroporto passeggeri appare incerto. Nonostante questo, Milano continuerà a essere un nodo importante per i viaggiatori business e i flussi leisure, anche se non potrà competere con Fiumicino per i voli a lungo raggio.

Intanto EasyJet festeggia la sua espansione in Italia. A partire dalla primavera 2025, infatti, la compagnia low-cost baserà 8 nuovi aeromobili a Milano Linate e Roma Fiumicino, creando circa 250 nuovi posti di lavoro. Con questa mossa, EasyJet opererà con una flotta totale di 38 aeromobili in Italia, collegando 20 aeroporti e trasportando oltre 21 milioni di passeggeri all’anno.

I prossimi passi dell’accordo

L’imminente passaggio di Ita Airways a Lufthansa segna una nuova fase per la compagnia aerea italiana. La nuova governance sarà caratterizzata da una forte presenza tedesca: il consiglio di amministrazione sarà composto da cinque membri, di cui tre nominati dal Ministero dell’Economia e due da Lufthansa.

Tra questi ultimi, Jörg Eberhart, già a capo di Air Dolomiti e attualmente responsabile della strategia Lufthansa per Ita, è il candidato più probabile per la carica di ad. Per quanto riguarda la presidenza, sebbene sia circolata l’ipotesi di Armando Varricchio, l’ambasciatore italiano a Berlino, il Ministero dell’Economia ha ribadito la sua fiducia nell’attuale presidente, Antonino Turicchi.