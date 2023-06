In arrivo forti temporali, scatta nuova allerta: ecco dove

Fonte: ANSA Turisti alle prese con il maltempo a Roma

L’estate si prende qualche giorno di vacanza e lascia di nuovo il posto al maltempo. A cavallo tra la fine di giugno e l’inizio di luglio l’anticiclone africano “Scipione” lascerà spazio a un insolito fronte di perturbazione atlantica in arrivo dalla Scandinavia che passerà sul continente sfiorando la nostra Penisola. Il mese si chiuderà con temporali e grandine che colpiranno soprattutto le regioni del Nord e del Centro, spingendosi anche fino a parte del Sud Italia.

Le previsioni del primo fine settimana di luglio

In queste montagne russe atmosferiche che stanno interessando il nostro Paese da maggio anche il primo fine settimana di luglio non verrà risparmiato dai forti rovesci, particolarmente violenti a partire da venerdì su Liguria, basso Piemonte, Emilia Romagna e alta Toscana. Il ciclone atlantico dovrebbe abbandonare la penisola già da domenica, lasciando però alle sue spalle una scia di variabilità che potrebbe trascinarsi per qualche altro giorno.

Le prime piogge hanno cominciato a cadere dalla mattina di giovedì 29 giugno sulla pianura piemontese, ma sarà nella serata che le condizioni di instabilità su le Alpi occidentali e l’Appennino centrale monteranno sempre più intensità.

Secondo le previsioni di ‘3bmeteo’, le perturbazione interesserà il Settentrione con piogge già al mattino di venerdì su Alpi, alto Piemonte e alta Lombardia, rovesci e temporali sul levante Ligure, a tratti anche sul Ponente.

Un peggioramento del meteo si registrerà con il passare delle ore dal Piemonte alla Liguria, dalla Lombardia all’Emilia-Romagna, caratterizzato da possibili nubifragi e grandinate, fino a coprire in serata tutto il versante settentrionale, con qualche attenuazione nel Nord-ovest.

Stesse perturbazioni nel Centro della Penisola, dove i rovesci, anche temporaleschi, interesseranno nella mattina l’alta Toscana, per estendersi su tutta la regione e spostarsi poi in Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo.

Nella giornata di venerdì 30 giugno le condizioni atmosferiche saranno più stabili al Sud e nelle Isole, ad eccezione di una variabilità lungo l’Appennino che porterà qualche isolato piovasco sul settore campano e nelle aree settentrionali della Sardegna.

Sul Nordovest si prevedono ampie schiarite nella giornata di sabato 1 luglio, mentre il fronte temporalesco si sposterà sempre di più sul Triveneto ed Emilia Romagna con rovesci intermittenti che si intensificheranno soprattutto nel pomeriggio su Prealpi Venete, Trentino e Appennino emiliano, attenuandosi però in serata.

Variabilità accentuata al mattino nelle regioni del Centro con qualche rovescio su Toscana, Umbria e Marche e instabilità in aumento su zone interne di Toscana e Lazio, Appennino e interne adriatiche con rovesci e temporali localmente forti, in estensione entro sera alle coste adriatiche.

Sempre sabato qualche rovescio o temporale è atteso in Campania, Appennino campano-lucano e tratti della Puglia, mentre nel resto del Mezzogiorno il meteo sarà più soleggiato.

Le regioni interessate dall’allerta gialla

Particolare attenzione sarà dedicata alle regioni del Centro Italia colpite dall’alluvione di metà maggio (qui tutte le misure disposte dal governo per l’alluvione in Emilia-Romagna). L’Agenzia regionale di protezione civile e l’Arpae emiliana hanno diramato l’allerta meteo gialla su tutta l’Emilia-Romagna, dalla mezzanotte di giovedì 29 alla mezzanotte di venerdì 30.

Il comune di Ravenna ha raccomandato in una nota diretta alla cittadinanza di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione come: prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati; fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia, della grandine e del vento o suscettibili di essere danneggiati.

L’allerta gialla per i temporali riguarderà anche la Liguria. L’Arpal ha emesso l’avviso che sarà in vigore dalle 6 alle 18 nel ponente della Liguria e dalle 6 alle 21 nel centro e nel levante (qui avevamo parlato del maltempo in arrivo e delle zone più a rischio).