Fonte: ANSA La società di crypto Tether ha comprato una quota di minoranza della Juventus.

Tether, azienda attiva nel settore delle criptovalute, ha compiuto un passo significativo nel mondo dello sport, acquisendo una quota di minoranza della Juventus, uno dei club calcistici più prestigiosi al mondo. L’operazione mira a creare sinergie tra il mondo sportivo e quello degli asset digitali, aprendo nuove opportunità per entrambi i settori. Vediamo i dettagli dell’accordo.

Tether diventa azionista di minoranza della Juventus

Tether, la più grande azienda operante nel settore degli asset digitali, ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione di minoranza nella Juventus. L’annuncio è stato dato dalla stessa azienda attraverso una nota ufficiale, segnando un momento significativo e aprendo nuove prospettive per la collaborazione tra il mondo degli asset digitali e quello dello sport.

“Tether, la più grande azienda nel settore degli asset digitali, ha annunciato di aver acquisito una partecipazione di minoranza nella Juventus Football Club S.p.A., uno dei club calcistici più iconici e di successo al mondo”. Il titolo del club bianconero guadagna attualmente il 3,8% in Borsa, a 2,5885 euro per azione.

Come si legge nella nota, l’investimento nella Juventus si inserisce in un contesto più ampio e rappresenta un passo significativo verso l’integrazione del portafoglio futuristico di Tether nel mondo dell’industria sportiva. L’azienda, leader nel settore degli asset digitali con USDt, la stablecoin più utilizzata al mondo (con una capitalizzazione di mercato superiore ai 140 miliardi di dollari e oltre 400 milioni di utenti nei mercati emergenti), ha una visione strategica a lungo termine ambiziosa e diversificata.

La sua visione si focalizza sulla crescita e sull’innovazione nel mondo delle stablecoin, fino all’acquisizione e allo sviluppo di aziende leader in settori all’avanguardia come l’intelligenza artificiale, il mining di bitcoin e la biotecnologia.

Per questa iniziativa, Tether è al lavoro per la creazione di un team di consulenza di alto livello. “Tether sta collaborando con figure di spicco come Juan Sartori, grazie alla sua esperienza con il Sunderland AFC, al suo lungo coinvolgimento nell’AS Monaco Football Club e alla sua partecipazione nell’European Club Association”, prosegue il comunicato.

Gli investimenti nello sport

L’operazione rappresenta solo l’ultimo investimento di Tether nel mondo dello sport. Con Plan ₿, iniziativa fondata dalla stessa società e dalla Città di Lugano, è stata annunciata la sponsorizzazione ufficiale della divisa dell’FC Lugano, club calcistico professionistico che milita nella Super League svizzera. Un’iniziativa che sottolinea l’impegno del gruppo nella promozione della tecnologia blockchain e nell’adozione delle stablecoin in settori mainstream come l’industria sportiva.

“In linea con il nostro investimento strategico in Juve, Tether sarà un pioniere nella fusione di nuove tecnologie, come asset digitali, AI e biotecnologie, con l’industria sportiva già consolidata, per favorire il cambiamento a livello globale”, ha dichiarato Paolo Ardoino, Ceo di Tether. “Esploreremo nuove opportunità di collaborazione innovativa e il potenziale per rivoluzionare il panorama sportivo mondiale”.

Prospettive future

L’ingresso del settore cripto nel mondo del calcio ha segnato un cambiamento epocale, aprendo nuove opportunità di business e generando un flusso di denaro ingente per i club. Un esempio è la partnership tra Crypto.com e la Fifa per la sponsorizzazione della Coppa del Mondo 2022. In Italia tra le società più attive ci sono Juventus e Lazio, che hanno avviato diverse collaborazioni con piattaforme di questo tipo.

Da una parte le aziende, desiderose di aumentare la propria visibilità e di raggiungere un pubblico vasto e appassionato, dall’altra i club, che grazie a queste collaborazioni hanno la possibilità di rinnovare la propria immagine, ma non solo. I vantaggi per le società sportive sono tanti e possono essere riassunti in tre punti:

entrate aggiuntive;

coinvolgimento dei tifosi;

espansione globale.

Attraverso le sponsorizzazioni, infatti, i club hanno la possibilità di risanare i bilanci e investire in infrastrutture, giocatori e progetti comunitari. Le criptovalute aprono inoltre alla possibilità per i tifosi di interagire con le loro squadre del cuore, rafforzando il legame emotivo e offrendo esperienze uniche.

Pensiamo all’espansione del metaverso nello sport che potrebbe favorire l’interazione tra il calcio e i tifosi attraverso mondi virtuali, offrendo esperienze immersive e personalizzate. Le cripto, per loro stessa natura decentralizzate e globali, offrono inoltre un’opportunità unica per superare le barriere geografiche e raggiungere un pubblico di tifosi potenzialmente illimitato.

L’integrazione delle cripto nel mondo del calcio è un fenomeno in rapida crescita, destinato a diventare sempre più pervasivo nel prossimo futuro. Club, tifosi e aziende del settore stanno prendendo consapevolezza del potenziale di questa tecnologia, aprendo la strada a un ecosistema calcistico più innovativo e sostenibile.

La collaborazione con queste aziende rappresenta per i club un investimento nel futuro, un modo per rimanere rilevanti e competitivi in un panorama sportivo in continua evoluzione.