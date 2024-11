L’app di Intesa Sanpaolo è in down, con i clienti che non riescono a svolgere le normali operazioni: alla base ci sarebbe un bug del sistema

Quella di oggi, 11 novembre 2024, non è certo una giornata semplice per i clienti di Intesa Sanpaolo, con l’app della banca che è in down da diverse ore. Un’interruzione del servizio online che rende impossibile, o estremamente lento, accedere al proprio home banking e svolgere qualsivoglia operazione, dal semplice controllo del saldo del conto alle più complesse operazioni digitali.

Alla base dell’inconveniente ci sarebbe un problema tecnico non meglio specificato dall’istituto di credito, così come non è noto quanto tempo ci vorrà per ripristinare il corretto utilizzo dell’applicazione.

Il down di Intesa Sanpaolo

“Ci scusiamo ma, per un problema tecnico, non puoi proseguire”, è questo il messaggio – criptico va detto – cui si trovano davanti i correntisti di Intesa Sanpaolo quando provano ad accedere al proprio home banking. Così come segnalato da Downdetector, servizio web specializzato nelle segnalazioni dei disservizi digitali da parte degli utenti, dalle prime ore della mattina dell’11 novembre i correntisti di Intesa Sanpaolo avrebbero iniziato ad avere problemi di accesso all’home banking. Vengono segnalati soprattutto problemi di accesso, autenticazione e di generale utilizzo della piattaforma. In alcuni casi, l’app di Intesa Sanpaolo permette l’accesso ai clienti, ma poco dopo aver effettuato il login il disservizio si ripresenta, non consentendo di fatto di svolgere le proprie operazioni.

Il problema informatico di Intesa Sanpaolo non riguarda la sola app, ma si estende anche ai tentativi di accesso tramite browser su desktop. Anche in questo caso, infatti, non è possibile completare l’autenticazione e, qualora si dovesse riuscire a superare questo step, i tempi di attesa per svolgere le successive operazioni risultano essere ancora molto più lunghi del normale.

Per Intesa Sanpaolo non è certo un momento roseo digitalmente parlando, visto che solo lo scorso 31 ottobre un altro malfunzionamento avevo reso impossibile ai clienti per ore l’accesso all’home banking.

Le possibili cause dei malfunzionamenti

Così come si accennava in precedenza, non vi sono al momento delle cause e dei tempi di risoluzione certe offerti da Intesa Sanpaolo. Il problema informatico, secondo diverse letture, potrebbe essere legato a un bug che sta rendendo difficile l’operato digitale dell’istituto di credito.

Come contattare Intesa Sanpaolo

In assenza di comunicazioni ufficiali da parte di Intesa Sanpaolo, l’unica cosa che possono fare i clienti che riscontrano problemi nell’accesso al proprio home banking è contattare il servizio clienti dell’istituto che risponde al numero verde 800 303 303.

I problemi di Intesa Sanpaolo con la gestione dei dati

Alle difficoltà digitali odierne dell’app di Intesa Sanpaolo si legano anche le problematiche dell’istituto in merito alla sicurezza dei dati dei propri correntisti. Il Garante della Privacy, infatti, ha imposto alla banca di contattare (entro il limite massimo di 20 giorni) tutti i propri clienti che sono stati coinvolti da una violazione della privacy avvenuta nei mesi scorsi.

Entrando più nello specifico, sono stati registrati ben 7mila accessi non autorizzati sui conti bancari di 3.500 clienti di Intesa Sanpaolo nell’arco temporale che va da febbraio 2022 ad aprile 2024. L’istruttoria aperta sul caso potrebbe far emergere ulteriori provvedimenti da parte del Garante finalizzati a una maggiore protezione dei dati dei clienti della banca.