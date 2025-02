Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Fonte: ANSA Atac, Antitrust apre l'istruttoria

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha messo Atac sotto la lente per presunte storture nella gestione del trasporto pubblico. Il triennio 2021-2023 è finito nel mirino per la distanza siderale tra i servizi promessi e quelli effettivamente forniti, una discrepanza che rischia di trasformarsi in un boomerang per la società. Il contratto con il Comune di Roma e la tanto decantata Carta della Qualità dei Servizi sembrano essere stati trattati più come carta straccia che come impegni vincolanti.

Atac nel mirino dell’Antitrust: servizi disattesi e disagi per gli utenti

L’Antitrust punta il dito contro Atac per aver lasciato il trasporto pubblico romano in un limbo di inefficienza. Corse di autobus, tram e metro che saltano come un disco rotto, stazioni metro che sembrano set di un film post-apocalittico con ascensori fuori uso e scale mobili ferme da mesi. A completare il quadro, un’illuminazione degna di una cripta medievale che rende l’accesso alla metropolitana un’esperienza a metà tra l’avventura e il rischio calcolato.

Davanti a questo disastro su rotaie e ruote, Atac sembra essersi trincerata dietro una strategia che definire attendista è un eufemismo. Zero contromisure tangibili, nessun piano di rilancio, nessuna agevolazione per chi continua a pagare biglietti e abbonamenti per un servizio che sembra un miraggio.

L’assenteismo tra i verificatori e la posizione dei sindacati

Un’altra spina nel fianco di Atac è il personale addetto ai controlli, che risulta più assente del previsto. Gran parte dei verificatori, infatti, sono ex autisti riqualificati, molti dei quali con problemi di salute e oltre la soglia dei 50 anni. Un esercito di lavoratori riconvertiti che, tra permessi e limitazioni fisiche, non sempre riesce a garantire una presenza costante sui mezzi.

Nel tentativo di recuperare 22 milioni di euro in tre anni dalla lotta all’evasione tariffaria, Atac ha inserito nel Piano Economico Finanziario una stretta sugli assenti, ma il sindacato Faisa Cisal non ci sta. Per loro, il mancato pagamento dei biglietti è il sintomo di un sistema che non funziona, non il risultato di un numero esiguo di controllori. “Un’azienda che non incassa, a causa degli evasori, non può essere un’azienda sana” dichiarano i rappresentanti sindacali, mettendo sul banco degli imputati una gestione incapace di affrontare il problema alla radice.

Vendita di biglietti e abbonamenti in calo

Oltre alla gestione zoppicante del servizio, Atac deve fare i conti con un’emorragia di vendite di biglietti e abbonamenti. Rispetto al 2019, i ricavi degli abbonamenti mensili si sono sgonfiati di oltre 22 milioni di euro, mentre quelli annuali arrancano con un buco di sette milioni. Ancora più evidente il crollo dei biglietti singoli, che nel 2019 fruttavano circa 50 milioni in più rispetto al 2024. E non si può dare la colpa esclusivamente allo smartworking.

Bilancio aziendale e prospettive future

Nonostante il tonfo nelle vendite, Atac ha chiuso il bilancio 2023 con un utile di 10,9 milioni di euro, un cambio di rotta rispetto alla voragine da oltre 50 milioni dell’anno precedente. A dare ossigeno ai conti, la frenata sui costi dell’energia e il taglio delle spese per il personale.

Assoutenti e la battaglia per i diritti dei consumatori

L’azione dell’Antitrust su Atac ha trovato sponda anche tra le associazioni dei consumatori, da tempo sul piede di guerra per la mancata applicazione degli standard promessi ai cittadini. Assoutenti ha colto l’occasione per rilanciare la necessità di dare un peso concreto alle Carte dei Servizi, spesso sventolate come garanzia di trasparenza e qualità, ma nella pratica ridotte a fogli inutili.

Secondo il presidente Gabriele Melluso, le aziende non possono trattare queste carte come semplice burocrazia, perché la legge impone un coinvolgimento diretto delle associazioni dei consumatori fin dalla loro redazione.