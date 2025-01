Il Governo ha stanziato nuovi fondi per le alluvioni del 2023: ecco come funzionano gli aiuti previsti e come si calcola la cifra

Fonte: ANSA Più fondi per i danni delle alluvioni in Emilia-Romagna e Sicilia

Durante l’ultima riunione del Consiglio dei ministri, il Governo ha stanziato circa 47 milioni di euro di aiuti per i danni causati dalle alluvioni in Emilia-Romagna e in Sicilia nel 2023. I fondi finanzieranno interventi in 6 province emiliano-romagnole e in 4 province siciliane.

In Emilia-Romagna, nel frattempo, stanno anche iniziando ad arrivare ai cittadini gli aiuti per i danni delle alluvioni del 2024. L’importo ricevuto da ogni privato o azienda dipende anche dai danni subiti nel 2023.

Nuovi aiuti per i danni del maltempo in Sicilia

Nel Consiglio dei ministri, tenutosi il 23 gennaio, il governo Meloni ha stabilito che saranno erogati nuovi fondi. Saranno utili a finanziare gli interventi di riparazione dei danni del maltempo del 9 e 10 febbraio 2023 in Sicilia.

In totale si tratta di 30.250.000 euro, che andranno divisi tra quattro diversi enti locali. Per la prima volta, infatti, oltre ai liberi consorzi di Ragusa e Siracusa (equivalenti delle province), e alla città metropolitana di Catania, saranno inclusi anche i comuni del litorale ionico di Messina.

“Questo ulteriore intervento finanziario si aggiunge al precedente stanziamento di 9 milioni di euro che abbiamo deliberato nel luglio 2023. Un’integrazione che si è resa necessaria per consentire il completamento degli interventi nei territori colpiti delle quattro province isolane” ha spiegato il ministro della Protezione civile e del mare Nello Mesumeci.

Subito dopo la fine dell’ondata di maltempo del 2023, la Regione Sicilia aveva stimato in 12 milioni di euro i fondi necessari per gli interventi urgenti. Tuttavia, secondo gli enti locali, sarebbero stati necessari almeno altri 100 milioni di euro. Fondamentali per riuscire a intervenire in maniera strutturale sulle infrastrutture siciliane, riducendo il rischio legato a questo tipo di eventi straordinari in futuro.

Come funzionano aiuti per le alluvioni in Emilia-Romagna

L’Emilia-Romagna ha ricevuto nuovi aiuti aggiuntivi rispetto a quelli già stanziati per le alluvioni del 2023. Il consiglio dei ministri ha deliberato 16.790.000 euro di fondi straordinari per gli eventi del 23 ottobre. Il denaro sarà distribuito tra le province di:

Piacenza;

Parma;

Reggio Emilia;

Modena;

Bologna;

Ravenna.

La Regione ha distribuito nei mesi successivi all’alluvione diversi aiuti alla popolazione, per aiutare chi fosse andato in difficoltà economica. Il tutto a causa delle forti piogge e delle esondazioni di fiumi e torrenti susseguitesi in tutto il 2023. In particolare è stato distribuito fin dal luglio del 2023, quando già la regione era stata colpita da un’alluvione in primavera, il contributo per i beni mobili, che poteva arrivare anche fino a 6mila euro.

Da questi contributi dipende in parte anche l’entità dei rimborsi che i cittadini possono chiedere per le alluvioni di settembre del 2024, che colpirono buona parte dell’Emilia. Le famiglie colpite potranno ricevere infatti fino a 5mila euro, ma questa cifra raddoppia se si rientra tra i nuclei danneggiati anche dal maltempo del 2023.