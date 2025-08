ANSA Alessandra Balocco, ad è presidente del colosso italiano dei dolci, è morta a 61 anni

Alessandra Balocco è morta a 61 anni dopo una lunga malattia. Un altro lutto in famiglia per la storica azienda italiana di dolci, a tre anni di distanza dalla morte di Alberto, colpito da un fulmine a 56 anni mentre era in escursione in bicicletta, e del padre Aldo.

La presidente e ad dell’azienda aveva preso la guida dell’azienda dal fratello nel 2022 e l’ha condotta attraverso la tempesta del cosiddetto “Pandoro Gate”, che ha coinvolto anche Chiara Ferragni.

L’annuncio della Balocco

La morte di Alessandra Balocco è stata annunciata dall’azienda con un comunicato, con il quale la società si è voluta unire con tutti i dipendenti e i collaboratori al dolore della famiglia e al lutto della comunità di Fossano, nel Cuneese, dove la storica azienda è stata fondata nel 1927 dal nonno Francesco Antonio:

Alessandra ha rappresentato per tutta la sua vita una figura di riferimento per l’intero gruppo, contribuendo con totale dedizione, determinazione e competenza alla crescita e al consolidamento dell’azienda in Italia e sui mercati internazionali

I componenti del Consiglio di amministrazione, dove siedono anche il marito e il figlio, Ruggero e Marco Costamagna, oltre alla cugina Diletta Balocco, hanno tenuto a sottolineare la volontà di seguire “fedelmente l’esempio e le linee guida tracciate da Alessandra”.

Nel giorno dei funerali, in forma privata, a Fossano sarà proclamato il lutto cittadino, come annunciato dal sindaco Dario Tallone:

Con la scomparsa di Alessandra Fossano perde una donna che ha dato moltissimo alla sua città e al tessuto economico del nostro territorio. A nome dell’amministrazione e della cittadinanza, esprimo cordoglio alla famiglia e profonda riconoscenza per l’opera svolta

Parole alle quali si unisce anche il cordoglio del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

Chi era Alessandra Balocco

In azienda già a partire dagli anni ’90, Alessandra Balocco ha ricevuto in eredità il gruppo dopo la morte del fratello Alberto, riuscendo in tre anni a portare avanti la storia della famiglia, gestendo un’industria da oltre 400 dipendenti, con un fatturato nel 2023 di 254 milioni di euro.

Il 56enne era succeduto al padre Aldo, morto a 92 anni nel luglio 2022, ma è deceduto prematuramente un mese dopo, il 27 agosto, folgorato in montagna durante una gita in bicicletta in Val di Susa.

La manager si è quindi ritrovata a gestire la società tra le forti difficoltà portate dall’emergenza Covid-19, dalla crisi energetica e dei rincari delle materie prime.

Nel suo unico colloquio pubblico con la stampa, Alessandra Balocco aveva raccontato la fatica di dover prendere in mano l’azienda in un momento di lutto profondo, senza avere il tempo di elaborare il dolore della perdita familiare.

Il Pandoro gate

L’ad ha dovuto affrontare anche le ripercussioni legate allo scandalo del “Pandoro Gate“, l’operazione di marketing solidale in collaborazione con Chiara Ferragni, sanzionata dall’Antitrust per presunte pratiche commerciali scorrette.

Un’accusa che Alessandra Balocco ha sempre respinto, difendendo pubblicamente la correttezza dell’azienda, e decidendo di non patteggiare con le autorità.