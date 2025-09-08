Balocco rinnova il Cda dopo i lutti in famiglia, il nuovo Ad ha 28 anni

Nominato il nuovo Cda di Balocco dopo la tragica morte di Alessandra: il figlio Marco Costamagna sarà il responsabile della strategia finanziaria e la nipote Diletta nuova Ad

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di attualità economico-politica, cronaca e sport.

iStock Nuovo Cda di Balocco: la 28enne Diletta Ad e Marco Costamagna a capo della strategia finanziaria

Ricambio generazionale ai vertici di Balocco. La storica azienda dolciaria di Fossano ha rinnovato il consiglio di amministrazione, nominando alla guida della società la linea verde della famiglia. Una rivoluzione necessaria, a causa dei lutti avvenuti in tre anni, che hanno visto prima spegnersi il figlio del fondatore Francesco, Aldo, e dopo la drammatica scomparsa degli eredi diretti. Dopo la morte a 61 anni di Alessandra a causa di una malattia, la nuova amministratrice delegata sarà la nipote 28enne Diletta, figlia del precedente Ceo Alberto, ucciso tragicamente da un fulmine.

Il marito dell’ex ad, Ruggero Costamagna, sarà il presidente, mentre il figlio Marco, 26 anni, ricoprirà il ruolo di responsabile della della strategia finanziaria.

Il nuovo Cda di Balocco

La società ha annunciato con un comunicato le nomine del nuovo Cda, dove siederanno come consiglieri di amministrazione Assunta Pinto e Gianfranco Bessone.

Nella nota Balocco ha sottolineato come l’azienda sarà guidata nel solco della continuità della gestione di Alessandra Balocco, incentrando il proprio sviluppo sull’innovazione e puntando alla crescita in Italia, oltre che nei 70 Paesi in cui è presente, vendendo le proprie specialità e promuovendo la tradizione dolciaria del Made in Italy sul mercato internazionale.

Come sottolineato, nel 2024 il giro d’affari dello storico marchio ha raggiunto 257 milioni di euro, con una quota di esportazioni pari al 13%.

La nomina di Diletta come ad

Già componenti del consiglio di amministrazione, Diletta Balocco e Marco Costamagna, rappresentano la quarta generazione della famiglia Balocco, che detiene il 100% delle quote dell’azienda.

“Sono profondamente grata – è il commento della nuova ad – al consiglio di amministrazione per la fiducia che ha riposto in me. Dedicherò tutto il mio impegno, con mio cugino Marco al mio fianco e con il supporto costante dei miei familiari, a proseguire la crescita di Balocco secondo i valori e le linee guida che hanno ispirato tutte le generazioni della nostra famiglia, e che hanno sempre messo al primo posto la prosperità dell’azienda, il benessere delle persone e il legame con il territorio. È per me un onore guidare la squadra di eccezionali professionisti che contribuisce ogni giorno al successo di Balocco, e voglio ringraziarli di cuore per la loro straordinaria dedizione”.

Chi era Alessandra Balocco

Diletta prenderà il posto della zia a poco più di un mese dalla sua morte.

In azienda già a partire dagli anni ’90, Alessandra Balocco era alla guida dell’azienda dal 2022, ricevuta n eredità dopo la scomparsa del fratello Alberto, riuscendo in tre anni a portare avanti la storia della famiglia, gestendo un’industria da oltre 400 dipendenti, con un fatturato nel 2023 di 254 milioni di euro.

Il 56enne era succeduto al padre Aldo, morto a 92 anni nel luglio 2022, ma era deceduto prematuramente un mese dopo, il 27 agosto, folgorato in montagna durante una gita in bicicletta in Val di Susa.