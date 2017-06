Cosa mettere nella raccolta differenziata del vetro?

Vi siete mai chiesti se state facendo la raccolta differenziata del vetro correttamente? Le lampadine vanno o no nel contenitore del vetro? Facciamo chiarezza sul tema.

L’importanza della raccolta differenziata del vetro

Non ci sono dubbi che la raccolta differenziata sia di fondamentale importanza, abbiamo tutti imparato a differenziare i nostri rifiuti domestici, ma a volte capita di commettere degli errori. La raccolta differenziata del vetro è piuttosto semplice da fare, ma non tutto quello che si pensa, può essere messo nell’apposita campana o contenitore. Con 1 kg di rottame di vetro si può produrre 1 kg di nuovi contenitori, tant’è vero che ormai 7 bottiglie su 10 in Italia sono prodotte con vetro riciclato. Grazie al riciclo del vetro si risparmia sull’energia elettrica, si riducono emissioni di CO2 e si risparmia sulle materie prime.



Cosa mettere nel cassonetto del vetro?

Nel contenitore della raccolta differenziata del vetro vanno messi barattoli, vasi e bottiglie in vetro. I tappi e i coperchi, generalmente in alluminio, vanno tolti e messi nell’apposito cassonetto; questo piccolo accorgimento permette di limitare le impurità e riciclare più materiale rendendo la raccolta più efficace. Buona norma è lavare e pulire vasi e barattoli prima di metterli nella campana del vetro.



Cosa non mettere nel cassonetto del vetro?

Cosa invece non bisogna mettere nel contenitore del vetro? Oggetti in ceramica, porcellana, specchi, lampadine, tubi al neon, contenitori in vetroceramica (tipo pirex), oggetti in cristallo; inserire tali materiali rovina la raccolta del vetro. Se si portano i rifiuti di vetro al cassonetto in un sacchetto di plastica, ricordarsi di svuotare il contenuto e non inserire il sacchetto nel contenitore del vetro, ma in quello della plastica.