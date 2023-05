Top 10 degli sportivi più pagati al mondo, è record

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Come di consueto, arriva quel momento dell’anno in cui si tirano le somme nel mondo dello sport. Nell’ampio panorama globale chi sono gli atleti più pagati al mondo? La risposta giunge da Forbes, che ha stilato la solita classifica, proponendo una top 10 nella quale non mancano sorprese.

Nuovo record in classifica

Nonostante i suoi 38 anni, Cristiano Ronaldo continua a far sentire il proprio peso in questa particolare classifica. Decisivo il suo passaggio dal Manchester United, dove i rapporti erano ormai logori, all’Al-Nassr in Arabia Saudita. In tanti hanno reputato questa scelta assurda, considerando quanto avrebbe ancora potuto dare al calcio europeo, ma è difficile argomentare quando dall’altra parte c’è una pioggia di “petroldollari”. Le cose non sono però andate come previsto, almeno in campo, mentre il contratto milionario, insieme con i numerosi accordi con gli sponsor, gli hanno permesso di volare in cima alla classifica degli sportivi più pagati al mondo, ancora una volta.

Gli equilibri nel mondo dell’atletismo stanno cambiando, ed è evidente. Lo dimostra il fatto che nella top 10 abbiano trovato posto ben due golfisti, Dustin Johnson e Phil Mickelson. Entrambi hanno scelto di dire addio al Pga Tour, optando per il Liv Golf, che viene sostenuto dal Fondo per gli investimenti pubblici dell’Arabia Saudita. Ciò evidenzia come gli stipendi stiano avendo un ruolo maggiore rispetto al passato in questa classifica speciale, mentre in precedenza erano secondari a sponsorizzazioni e accordi per i diritti televisivi.

Dettagli che hanno portato a un nuovo record economico, dal momento che da maggio 2022 a maggio 2023 gli sportivi in lista hanno ottenuto guadagni complessivi, al lordo di tasse e commissioni ai propri agenti di rappresentanza, per 1.11 miliardi di dollari. Si è quindi registrato un incremento notevole, del 12%, rispetto ai 990 milioni dello scorso anno. Domina ancora il mondo del calcio e stupisce il fatto che trovi spazio nei primi 10 al mondo quello che è ormai un ex sportivo professionista, Roger Federer.

Classifica degli sportivi più pagati

Sono tre gli esponenti del mondo del basket NBA nella top 10 degli sportivi più pagati al mondo. In fondo alla classifica troviamo Kevin Durant, che ha ottenuto un totale di 89.1 milioni di dollari nell’ultimo anno. Gli altri due campioni del massimo campionato USA sono Steph Curry e LeBron James, rispettivamente all’ottavo e quarto posto, con 100.4 e 119.5 milioni di dollari di profitto. Tornando indietro, l’ex fenomeno del tennis Roger Federer è nono con 95.1 milioni di dollari. Nel suo caso i guadagni sul campo sono irrisori e a pesare sono le sue sponsorizzazioni ancora attive.

I due golfisti già citati sono al settimo e sesto posto. Si tratta di Phil Mickelson e Dustin Johnson, con 106 e 107 milioni di dollari, di poco superati dal pugile Canelo Alvarez, che ha guadagnato ben 110 milioni, che gli valgono il quinto posto. Il podio è tutto calcistico, ma soprattutto dominato dalla vecchia guardia, che vanta ancora sponsorizzazioni multimilionarie. Terzo posto per Mbappé con 120 milioni di euro, battuto dai 130 di Lionel Messi, a sua volta superato dall’ormai ex rivale in Liga Ronaldo, che ha portato nelle sue casse un totale di 136 milioni di dollari.

Ecco la classifica completa, comprendente una divisione tra stipendi sportivi e accordi sponsor:

Cristiano Ronaldo: 46 milioni in campo e 90 milioni dagli sponsor; Lionel Messi: 65 milioni in campo e 65 milioni dagli sponsor; Kylian Mbappé: 100 milioni in campo e 20 milioni dagli sponsor; LeBron James: 44.5 milioni in campo e 75 milioni dagli sponsor; Canelo Alvarez: 100 milioni in campo e 10 milioni dagli sponsor; Dustin Johnson: 102 milioni in campo e 5 milioni dagli sponsor; Phil Mickelson: 104 milioni in campo e 2 milioni dagli sponsor; Stephen Curry: 48.4 milioni in campo e 52 milioni dagli sponsor; Roger Federer: 0.1 milioni in campo e 95 milioni dagli sponsor; Kevin Durant: 44.1 milioni in campo e 45 milioni dagli sponsor.