L’Arabia tenta Messi: l’offerta da capogiro all’argentino

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo sono gli idoli indiscussi del calcio degli ultimi vent’anni, con sfide continue in Liga, record raggiunti da uno e battuti dall’altro con un solo obiettivo: essere il migliore al mondo. Il mondo del pallone è diviso su chi è realmente il G.O.A.T (il più grande di tutti, ndr) del calcio tra i due, che a suon di Palloni d’Oro vinti e giocate strabilianti in campo hanno saputo deliziare la vista degli appassionati. Ormai entrambi al tramonto delle loro carriere, però, continuano a far parlare.

Nomi che restano in cima alla lista delle spesa di tanti club, soprattutto quelli che hanno a disposizione ingenti quantità di denaro. Lo sa bene CR7 che in inverno ha accettato la corte degli arabi dell’Al Nassr firmando un contratto biennale da 200 milioni. Stessa strada, altra sponda di Riad, potrebbe attendere il nemico Messi.

Al Hilal ci prova per Messi

Sì, perché Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, per la prima volta in carriera, potrebbero dimorare per una stagione sotto il cielo della stessa città, Riad. Uno all’Al Nassr, l’altro all’Al Hilal. Se ad aprire la strada è stato il portoghese, l’argentino potrebbe presto seguirlo perché dall’Arabia sarebbe arrivata l’offerta monstre difficile da rifiutare.

Secondo quanto riferito dagli argentini di Olè, infatti, la Pulga avrebbe ricevuto una proposta biennale da 400 milioni. Una cifra da capogiro che non solo batterebbe di netto quella presa da CR7, ma addirittura la doppierebbe. I sauditi se la devono però vedere con contendenti di rilievo.

L’argentino, infatti, in scadenza di contratto a giugno potrebbe decidere con chi accasarsi in completa libertà. Se da un lato c’è la faraonica offerta araba, dall’altro c’è il cuore. La Pulga, infatti, è attratto dal ritorno al Barcellona, anche se l’idea di chiudere vicino casa, nella MLS con l’Inter Miami di Beckham, lo stuzzica.

I giornali argentini precisano comunque che Messi sarebbe ancora indeciso sul da farsi per il futuro, in quanto desideroso di giocare la Champions ancora per un anno e perché vorrebbe giocare con la nazionale la prossima Coppa America. L’argentino, infatti, ritiene che per prepararsi al meglio sarebbe il caso di rimanere un altro anno in Europa. Ma i 400 milioni dell’Al Hilal non sono di certo spiccioli per un giocatore in scadenza di contratto che potrebbe essere attratto dall’accordo da capogiro.

Messi-Ronaldo, sfida a suon di milioni

Ma attenzione, la sfida tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo potrebbe scrivere un altro incredibile e quanto mai inedito capitolo della storia del duello tra l’argentino e il lusitano. L’eventuale accordo tra Messi e l’Al Hilal, infatti, non solo avrebbe dell’incredibile, ma punterebbe a distruggere un record registrato da poco, quello di CR7.

Il campionato arabo, subito dopo il Mondiale in Qatar, aveva abbracciato e accolto Cristiano Ronaldo, col portoghese coperto d’oro all’Al Nassr, un contratto da 200 milioni che difficilmente si pensava potesse essere ritoccato nel giro di poco (qui vi abbiamo parlato dell’accordo CR7-Al Nassr). Ma Ronaldo non aveva fatto i conti con l’ambizione dell’Arabia Saudita di corteggiare Messi, che con la vittoria della Coppa del Mondo con l’Argentina è diventato sempre più idolo.

Resta solo da aspettare e capire come evolverà la situazione. Potrebbe profilarsi quindi l’occasione di ritrovare due campioni giocare nella stessa competizione nazionale, con il duello Messi-Ronaldo che manca dalla stagione 2017-18 quando entrambi giocavano nella Liga spagnola con le maglie di Barcellona e Real Madrid.

