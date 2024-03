I ricavi del primo semestre fanno sorridere i nerazzurri che hanno iniziato il 2024 in positivo sia in campo sia in società: ecco i risultati dell'Inter

Il 2024 dell’Inter inizia in maniera più che positiva, sia in campo sia fuori. I numeri della stagione dei nerazzurri nel nuovo anno, fatta eccezione per la sconfitta in Champions League contro l’Atletico Madrid che ha portato all’eliminazione dalla competizione, sorridono al club meneghino che ha raccolto 13 successi su 15 gare giocate. E dal punto di vista societario il momento super viene confermato dalla situazione economico-patrimoniale del club che segna una crescita con l’approvazione dei risultati per il primo semestre della stagione in corso.

Ricavi primo semestre in crescita

Il Cda dell’Inter, infatti, si è riunito martedì 26 marzo per approvare i risultati societari per il periodo 1 luglio 2023 – 31 dicembre 2023, col presidente Steven Zhang in video collegamento da Nanchino che ha dato l’ok. Dal Consiglio di amministrazione dei nerazzurri, infatti, sono arrivati ottimi numeri che portano la società a una crescita importante del 35% dovuta, principalmente, dai risultati ottenuti in campo e da quelli frutto di ottime scelte societarie.

Il club, infatti, ha fatto sapere di aver registrato un utile netto consolidato di 22,3 milioni di euro che, confrontato con una perdita netta pari a 63,5 milioni di euro del 2023, trova un incremento totale di 85,8 milioni. Un risultato che è stato possibile grazie all’aumento dei ricavi del 35% (pari a 265,4 milioni) e alla contemporanea stabilizzazione dei costi.

Importante, sotto questo punto di vista, il lavoro fatto dagli uomini nerazzurri, soprattutto quelli capitanati da Beppe Marotta in sede di mercato. Infatti i risultati sono stati possibili anche grazie a quei 41,7 milioni di euro arrivati dalla sessione di mercato estiva 2023.

I guadagni dell’Inter

Ma non è finita qui, perché oltre al mercato c’è tanto altro. Infatti i risultati positivi in bilancio dell’Inter sono dovuti anche alla crescita dei valori dei diritti audiovisivi e dei ricavi da matchday per un totale di 29,4 milioni.

Da non trascurare poi l’aumento del valore dei ricavi da sponsorizzazione, generati principalmente dal rinnovo con lo sponsor tecnico Nike e con il Jersey Sponsor Paramount+, e dalla divisione retail & licensing del Club.

E mentre il suo presidente Zhang accumula altri debiti, con la Corte d’Appello di Milano che ha dato ragione ai suoi creditori, l’Inter può sorridere. Ma deve comunque stare attenta a tutta la situazione societaria, col futuro che rischia di essere in bilico.

Intanto Zhang ha potuto convertire 22 milioni, efficaci dal 31 marzo 2024, che fanno seguito ai 76 milioni di conversione già effettuata a settembre 2023. Nella stagione corrente, quindi, il supporto da parte dell’azionista di maggioranza ha raggiunto un totale di 98 milioni.

Le previsioni per il 2024

Un quadro, quello della possibile cessione, che al momento non viene preso in considerazione, perché prima ci sono da mantenere le promesse fatte a inizio stagione. Mentre gli uomini di Simone Inzaghi sembrano marciare spediti verso lo scudetto, con la seconda stella pronta a essere cucita nelle prossime maglie della Beneamata, il club dà già le proprie previsioni su come proseguire l’anno economico.

L’inter, infatti, prevede di chiudere l’esercizio 2023-2024 con un risultato consolidato in miglioramento rispetto alla stagione precedente, proseguendo di fatto in modo netto il percorso di miglioramento della situazione economico-finanziaria del club. Il tutto, ovviamente, strettamente collegato a quanto avverrà in campo, perché se i risultati appena arrivati sono stati positivi è in gran parte merito del cammino dell’Inter “passata”. Un ulteriore motivo, dovesse servire, per i nerazzurri a dare il massimo in campo da qui alla fine della stagione.