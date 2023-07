Torna storico sponsor per un grande club: quanto vale

Fonte: ANSA I giocatori della Roma durante l'ultima partita dello scorso campionato: da settembre cambierà lo sponsor sulle maglie dei giallorossi

La presentazione ufficiale si terrà nel pomeriggio di giovedì 6 luglio, a distanza di poco più di 24 ore dal sorteggio del calendario della prossimo campionato di Serie A. La sede designata è quella della sala stampa del club giallorosso: i ben informati scommettono che sarà una cerimonia molto partecipata (è prevista anche la presenza della dirigenza americana, oltre a quella di giornalisti e cronisti) e i toni altrettanto emozionanti.

Eppure, già da diverse settimane la notizia aveva iniziato a circolare negli ambienti calcistici della capitale, riscontrando l’entusiasmo dei tanti tifosi che – memori dei periodi più gloriosi vissuti sulle tribune dello Stadio Olimpico – non hanno mai dimenticato quella scritta indelebile stampata a caratteri cubitali sulle casacche dei giocatori in campo.

Il ritorno di Adidas sulle maglie giallorosse della Roma: le cifre della sponsorizzazione

La AS Roma “torna alle origini” (questa la formula utilizzata in queste ore da parte di alcuni dei più noti quotidiani nazionali di pertinenza sportiva) e comunica di aver raggiunto un accordo con Adidas per la fornitura delle mute della stagione 2023/24. Come detto, le cifre ufficiali della sponsorizzazione verranno rese note tramite i comunicati emessi a margine della conferenza stampa, ma la portata dell’accordo pare essere già di dominio pubblico. La cifra che la multinazionale tedesca verserà nelle casse della presidenza americana sarà pari a 5 milioni di euro l’anno, esclusi gli eventuali bonus legati ai risultati.

L’accordo non potrà che giovare al club di Dan e Ryan Friedkin (padre e figlio), che intendono alzare ulteriormente l’asticella sia per quanto riguarda il piazzamento in Serie A (l’ambizione è quella di piazzarsi tra le prime 4 in classifica nel prossimo torneo, conquistando così la qualificazione alla fase a gironi della Champions League), sia nelle coppe europee, magari arrivando a sollevare quel trofeo – l’Europa League – che solo poche settimane fa è sfuggito d’un soffio alla compagine allenata da José Mourinho, sconfitta nell’atto finale di Budapest dagli spagnoli del Siviglia.

La tournée asiatica della Roma e la sorpresa che potrebbe arrivare prima dell’inizio del campionato

Passando ad analizzare il punto di vista estetico e stilistico, la linea che Adidas andrà ad ultimare per i calciatori della Lupa non dovrebbe discostarsi molto da quella utilizzata negli scorsi 12 mesi per altre due realtà del calcio internazionale, ossia la Juventus e il Real Madrid. Il successo della produzione tedesca è stato eclatante e le casacche sono andate a ruba in tutto il mondo, raccogliendo un notevole successo soprattutto durante le tournée asiatiche e statunitensi intraprese sia dalla Vecchia Signora che dai Blancos.

La stessa cosa potrebbe capitare nelle prossime settimane alla Roma, attesa da un viaggio di quindici giorni tra Corea del Sud e Singapore a cavallo tra l’ultima settimana di luglio e la prima di agosto. Inoltre, l’attesa si fa ancora più calda visto che – nei video promozionali realizzati per l’annuncio della sponsorizzazione – compare anche una maglia con il numero 10. Che sia questa l’occasione per regalare l’ennesimo omaggio alla più grande delle bandiere giallorosse, ossia Francesco Totti?

