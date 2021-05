editato in: da

La Roma, nonostante debba ancora concludersi la stagione in corso, ha annunciato il nome del suo prossimo allenatore, colui che sostituirà Paulo Fonseca. Sarà un suo connazionale, assai noto in Italia per aver vinto tutto con l’Inter una decina di anni fa: ossia, José Mourinho. Il tecnico portoghese è uno dei più vincenti, dato che può vantare due Champions League e due Europa League, oltre a vari titoli nazionali. Arriverà nella Capitale dopo qualche stagione in sordina, ma nonostante questo percepirà uno stipendio decisamente alto.

Quanto guadagnerà Mourinho alla Roma: stipendio record

A rivelare quanto percepirà Mourinho alla Roma ci ha pensato Sky Sport: si parla di un contratto di tre anni a 7 milioni di euro netti a stagione, bonus esclusi. Una cifra record per il club giallorosso, ma un grosso taglio per l’allenatore che al Tottenham, squadra che lo ha esonerato qualche settimana fa, percepiva 16 milioni di euro. La società inglese, comunque, verserà 9 milioni di euro il prossimo anno al portoghese (che quindi percepirà complessivamente 16 milioni di euro anche nella stagione 2021-22).

Il triennale firmato da Mourinho, che lo lega alla Roma fino al 30 giugno 2024, è il più ricco nella storia degli allenatori del club giallorosso. Nessuno ha mai guadagnato quanto guadagnerà lo ‘Special One’. A contribuire alla riuscita dell’operazione, sullo sfondo, c’è il decreto Crescita, che ammorterà la parte lorda della cifra.

In questo modo il contratto peserà sulle casse della Roma per circa 9 milioni di euro a stagione, visto che la tassazione sul reddito del 45% si riduce fino al 25% per i lavoratori non residenti in Italia nei due anni precedenti e che si impegnano a restarvi per almeno due anni. In Italia ne beneficiano, tra gli altri, Antonio Conte e Zlatan Ibrahimovic.

Effetto Mourinho, la Roma vola in Borsa: quanto ha guadagnato

Quando la Roma, a sorpresa, ha annunciato di aver messo sotto contratto José Mourinho, il titolo del club giallorosso è volato in Borsa, tanto da essere sospeso per eccesso di rialzo. Poi è ripartito a grande velocità, segnando un progresso del 26,33%. Ottima notizia, in tempo di Covid e di crisi del sistema calcio che qualcuno ha cercato di frenare con la Superlega.

Dopo i forti rialzi dei primi due giorni, comunque, sono scattate le inevitabili prese di profitto sul titolo della Roma: poco prima dell’ora di pranzo di giovedì 6 maggio, infatti, il titolo a Piazza Affari ha ceduto il 6,3% a 0,327 euro.