Il club inglese pagherà lo stipendio residuo di due stagioni a Rute Cardoso e ai tre figli per sostenere la famiglia del defunto calciatore Jota

Due anni di stipendio di Diogo Jota andranno alla sua famiglia. Il Liverpool ha deciso di pagare il residuo del contratto stipulato con il calciatore, tragicamente morto in un incidente stradale.

La notizia arriva nel giorno di massimo dolore per la famiglia, gli amici, i compagni di squadra e i fan, ovvero durante il funerale del giovane calciatore. La vicinanza espressa dalla squadra e dai dirigenti è immortalata dalle foto e dalle dichiarazioni, così come la decisione di aiutare concretamente la giovane moglie di Jota, Rute Cardoso, e i loro tre bambini.

Il cordoglio del Liverpool, la decisione

Da giorni la squadra piange la morte di Diogo Jota. I profili social e i canali ufficiali sono pieni di commozione e cordoglio per il giovane calciatore che si trovava nella sua stagione migliore. Il messaggio ufficiale, quello che hanno voluto mandare i dirigenti, l’allenatore, la squadra e gli altri addetti, esprime profondo dolore ma anche vicinanza alla famiglia, agli amici e ai colleghi che “non cammineranno mai da soli”.

Non solo parole, ma anche fatti e gesti simbolici che mostrano l’umanità del club, sotto shock per la scomparsa del calciatore e di suo fratello. Oltre a celebrarlo, la società ha preso una serie di decisioni simboliche, come il ritiro della maglia numero 20.

Si tratta di una scelta quasi unica, avvenuta in precedenza solo con il ritiro della numero 96 in memoria delle 96 vittime della tragedia di Hillsborough del 15 aprile 1989. Con questa decisione, nessun altro calciatore dei Reds potrà indossare quel numero in futuro.

Lo stipendio di Jota alla famiglia

Ma il Liverpool ha fatto di più, oltre al gesto simbolico anche uno concreto. La famiglia di Jota è molto giovane e numerosa: era sposato da poco con Rute Cardoso, il matrimonio risale a circa due settimane fa e aveva tre figli, la più piccola ha appena sei mesi.

Così il club ha deciso di pagare i restanti due anni di contratto alla sua famiglia. Il Liverpool (club rimasto coinvolto nelle mire di Elon Musk) continuerà ad assolvere i propri impegni contrattuali fino alla naturale scadenza del vincolo che legava il calciatore al club.

Mancavano due anni di contratto e questi saranno versati alla moglie e ai tre figli, per un importo di circa 5 milioni di euro a stagione.