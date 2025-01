Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Elon Musk acquista il Liverpool: cosa sappiamo

Elon Musk vorrebbe comprare il Liverpool. Le voci circolano con insistenza tra i media inglesi, ma sembra non esserci un accordo, neanche lontano. In realtà, Fenway Sports Group, che possiede la proprietà del Liverpool, ha dichiarato che “il club non è in vendita”. Ad alimentare il dibattito è stato il padre di Elon Musk, Errol Musk, che in un’intervista ha confermato l’interesse del figlio, spiegando come “chiunque lo vorrebbe, anch’io. Ma ciò non significa che lo stia comprando”. Poi ha aggiunto di non poter commentare la notizia, perché “alzerebbero il prezzo”.

Elon Musk compra il Liverpool? L’interesse familiare

La questione dell‘acquisto del Liverpool da parte di Elon Musk suona come qualcosa di già visto. Nel 2023, il miliardario affermò che avrebbe comprato il Manchester United, e due anni dopo è il padre a tornare sull’acquisto di una squadra sportiva. Infatti le voci che stanno circolando online e nei media fanno riferimento a un’intervista di Errol Musk per Times Radio.

Questo avrebbe confermato l’interesse del figlio nell’acquisto del club di proprietà di FSG. A una prima domanda, Errol avrebbe risposto che non poteva dare informazioni perché c’era il rischio di un aumento del prezzo da parte della società. Incalzato, ha spiegato:

Lo vorrebbe. Chiunque lo vorrebbe, anche io. Ma ciò non significa che lo stia comprando.

Un interesse da parte di Musk potrebbe essere legittimato dalla storia familiare del miliardario. Infatti, la nonna di Musk è nata nella città di Liverpool e potrebbe quindi esserci una sorta di effetto nostalgia.

Quanto vale il club?

Se non Elon Musk, a smentire categoricamente la vendita del club Liverpool ci ha pensato Fenway Sports Group, proprietaria della squadra. La multinazionale ha acquistato il club nel 2010 per 300 milioni di sterline.

Al momento, FSG non ha mai fatto intendere di voler vendere, anche se non ha mai posto ostacoli a nuovi investitori. Oltre ad aver negato la possibilità di vendita, la multinazionale ha confermato di non aver avuto contatti con Elon Musk. FSG rimane quindi impegnata nella sua amministrazione.

Certo, Musk avrebbe la capacità economica per l’acquisto, visto che si tratta di uno degli uomini più ricchi al mondo (con un patrimonio stimato di 428 miliardi di dollari); mentre il club, il quarto club calcistico più prezioso al mondo, è stato valutato per 4,3 miliardi di sterline, appena l’1% del patrimonio del miliardario.

Il precedente: il falso annuncio sul Manchester United

Le voci sull’interesse di Elon Musk per il club Liverpool suonano simili a quelle che nel 2023 lo volevano pronto ad acquistare il Manchester United. All’epoca, nel 2023, il commento aveva un fare scherzoso, ma il falso annuncio divenne virale in pochissimo tempo. In molti chiedevano a Musk di fare sul serio, di iniziare una trattativa e acquistare il club. Elon Musk rispose che si trattava di una battuta di lunga data e che non aveva intenzione di comprare nessuna squadra sportiva.

In un botta e risposta con alcuni utenti, il miliardario disse che non aveva intenzione di comprare una squadra sportiva, ma che se avesse potuto scegliere, quella sarebbe stata proprio il Manchester United, perché fin da bambino era la sua squadra preferita.