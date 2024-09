Fonte: ANSA La classifica delle squadre di calcio con le rose più costose

Il Chelsea è la società di calcio che ha speso di più per acquistare i giocatori che ha attualmente in rosa. La squadra londinese, che ha a disposizione oltre 40 giocatori dopo alcune finestre di mercato complesse, vale oltre 1,2 miliardi di euro secondo l’ultimo rapporto del Cies. A completare il podio, unici altri due club oltre il miliardo, le due squadre di Manchester, City e United.

Nella top 10 l’unica a comparire tra le squadre italiane è la Juventus, che occupa proprio il decimo posto per valore della rosa. Distanti le altre squadre italiane che finiscono addirittura fuori dalle prime 20. Sorpresa invece da parte di un club di Serie B, che supera buona parte di quelli della massima serie.

La top 10 delle squadre di calcio con la rosa di maggior valore

Il Cies Football Observatory, centro europeo che raccoglie ed elabora molti dati riguardanti il mondo del calcio, ha stilato nel suo ultimo messaggio settimanale una classifica delle squadre di calcio con la rosa di maggior valore in tutto il mondo. Il Cies ha sviluppato un sistema di calcolo del valore delle prestazioni sportive dei giocatori che tiene conto di diversi fattori, anche economici, e non solo delle performance del singolo. Un giocatore con un solo anno di contratto ad esempio varrà molto meno di uno con altri 5 anni presso una stessa squadra.

In questo caso però i dati sono quelli della spesa che le società hanno effettuato per acquistare i giocatori che attualmente militano nella loro rosa. La classifica pubblicata raccoglie le prime 100 squadre, tra cui svettano in cima molti club di Premier League, il massimo campionato inglese. Nella top 10, ben sette posizioni sono occupate da squadre che militano in questa divisione, con solo tre eccezioni.

Chelsea (Premier League, Inghilterra), 1,2 miliardi di euro; Manchester United (Premier League, Inghilterra) 1,038 miliardi di euro; Manchester City (Premier League, Inghilterra) 1,017 miliardi di euro; Arsenal (Premier League, Inghilterra) 798 milioni di euro; Tottenham (Premier League, Inghilterra) 787 milioni di euro; Paris Saint Germain (Ligue 1, Francia) 772 milioni di euro; Liverpool (Premier League, Inghilterra) 735 milioni di euro; Real Madrid (Liga, Spagna) 720 milioni di euro; Newcastle United (Premier League, Inghilterra) 683 milioni di euro; Juventus (Serie A, Italia) 628 milioni di euro.

La situazione più peculiare è proprio quella della squadra di testa, il Chelsea. Il suo ultimo titolo risale alla stagione 2021/2022, il Mondiale per Club, a cui si era qualificato vincendo la Champions League nella stagione precedente, ultimo grande torneo del club di Londra. Da allora però la società ha avuto grossi problemi sul campo e fuori, che ha tentato di risolvere con un abbondanza di giocatori. Ad oggi se ne ritrova 43 in rosa, metà dei quali tagliati dall’allenatore, l’italiano Enzo Maresca.

La posizione in classifica delle squadre italiane

Come si può notare, soltanto una squadra italiana è presente nella top 10 delle società che hanno speso di più per avere la rosa attuale. Si tratta della Juventus, che viene da una campagna acquisti molto dispendiosa. Anche in passato però i bianconeri non sono stati avari di grandi investimenti, come quello da più di 80 milioni per il solo Dusan Vlahovic nell’inverno del 2022.

Le altre società italiane sono però ben distanti dai bianconeri. Al 21° posto si trova la prima delle altre società di Serie A, il Napoli, con una spesa di 394 milioni di euro. Subito dietro, al 22° posto, il Milan, con 375 milioni di euro spesi. L’Inter è 24° a 329 milioni di euro mentre 36° e 37° sono Roma e Atalanta, rispettivamente a 261 e 258 milioni di euro spesi.

Poco oltre la metà classifica, al 45° posto, si trova la Fiorentina con 196 milioni di euro spesi, mentre appena sotto, al 51° posto, c’è il Bologna con 171 milioni. Lazio, Torino e Parma sono le altre società del massimo campionato italiano che si trovano prima di arrivare a una squadra di Serie B, il Sassuolo, che supera quindi buona parte dei club di Serie A.